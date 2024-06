Quảng Ngãi ước gần 7.900 ha cây trồng thiếu nước nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài

Thông tin dự báo trên được Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng, xác nhận với PV Dân Việt vào sáng nay 15/6/2024.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng, do ảnh hưởng của El Nino nên từ đầu năm 2024 đến nay, lượng mưa ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt, nền nhiệt độ cao.

Nhiều hồ chứa đang giảm dần trữ lượng nước vì nắng nóng. Ảnh: Q.Cầu - T.Trung.

Tại nhiều thời điểm nhiệt độ ở Quảng Ngãi tại một số khu vực trên 38 độ C, đặc biệt huyện Ba Tơ lên trên 40 độ C.

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng dẫn đến tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn bắt đầu xảy ra ở một số địa phương; lượng nước trữ của hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang giảm nhanh, nhất là TX.Đức Phổ, vùng tưới cuối kênh chính và vùng tưới của các hồ chứa, đập dâng có quy mô nhỏ, như địa bàn huyện Bình Sơn.

Kết quả khảo sát mới đây nhất cho thấy, lượng nước trữ của một số hồ chứa nước lớn đạt thấp, so với dung tích thiết kế như hồ Liệt Sơn (67%) và An Thọ (61%), TX.Đức Phổ; nhiều hồ chứa quy mô nhỏ, có dung tích trữ trung bình còn khoảng 30-40% (so với dung tích thiết kế), nhất là trên địa bàn huyện Bình Sơn….

Thực tế trên dẫn đến tình hình thiếu nước sinh hoạt và tưới cho cây trồng trên địa bàn, đặc biệt là vụ Hè – Thu đã và đang diễn ra với nguy cơ ngày càng nặng.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu 2024, tổng diện tích sản xuất trên địa bàn tỉnh 49.727 ha, gồm lúa 34.754 ha và cây trồng khác 14.974 ha.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng. Ảnh: Q.Cầu - T.Trung.

Qua kiểm tra và báo của của các địa phương và ngành liên quan trực thuộc, hiện toàn tỉnh có 318,5 ha diện tích nông nghiệp không sản xuất để bảo đảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đơn cử Bình Sơn (33 ha), Sơn Tịnh (14,36 ha), TX. Đức Phổ (255 ha)…, Có khoảng 661,8 ha chuyển đổi từ trồng lúa, sang cây trồng khác, trong đó Bình Sơn 280 ha, Tư Nghĩa 36 ha, TX.Đức Phổ 325 ha, Mộ Đức 10 ha, Ba Tơ 5 ha, Sơn Hà 0,8 ha, Trà Bồng 5,0 ha.

Nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn sắp đến đáy. Ảnh: H.Cừ.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng nhìn nhận trong thời gian đến, nếu tình hình nắng nóng trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài, khả năng và mức độ thiếu nước sản xuất càng tăng cao, với dự kiến bị thiếu nước khoảng 7.854,8 ha.

Tình hình thiếu nước sẽ nghiêm trọng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. Ảnh: M.Hoa.

Trong đó những khu vực dự báo sẽ thiếu nước nặng, như huyện Bình Sơn 1.622,4 ha, Sơn Tịnh 1.650 ha, Tư Nghĩa 1.350 ha, Mộ Đức 1.450 ha, TX.Đức Phổ 1.550 ha, Ba Tơ 185 ha, Trà Bồng 47,4 ha…