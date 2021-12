Quảng Ngãi: Bắt giam cán bộ địa chính lợi dụng chức vụ gây thất thoát tiền tỷ

Sau khi điều tra, xác định hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của Nguyễn Ngọc Nhựt (38 tuổi), công chức địa chính phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, đã gây thất thoát trên 1 tỷ đồng, công an TP.Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nhựt.

Sáng 22/12, công an TP.Quảng Ngãi cho biết sau một thời gian điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Nhựt (38 tuổi), ở tổ 5, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, công chức địa chính phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an TP.Quảng Ngãi đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Nhựt. Ảnh: Lam Nguyễn.

Theo thông tin từ cơ quan công an TP.Quảng Ngãi, năm 2016, khi đang là công chức địa chính UBND phường Quảng Phú, Nhựt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao.

Cụ thể Nhựt đã cố ý làm trái quy định, tham mưu lãnh đạo UBND phường Quảng Phú ký, xác nhận, ban hành các văn bản xác nhận không đúng nguồn gốc đất đối với một số thửa đất thuộc quỹ đất 5% (đất công ích), do UBND phường Quảng Phú quản lý; tạo điều kiện hợp thức hóa hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc sai phạm của Nguyễn Ngọc Nhựt.