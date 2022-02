Quảng Ngãi: “Bỏ sót” vị trí kinh doanh vàng ở đảo du lịch Lý Sơn

Chứng kiến hàng chục hecta mặt nước kéo dài dọc phía trong kè-đường chắn sóng ở Cồn An Vĩnh bị bỏ trống, nhiều người cho rằng “thiên đường biển Maldives” Lý Sơn đang lãng phí một vị trí kinh doanh, buôn bán quá đắc địa. PV Etime đã tìm hiểu và trao đổi với chính quyền địa phương về vấn đề này.

Được biết cùng một số mục đích khác, để tạo chỗ neo đậu an toàn cho số tàu cá nhỏ và thuyển, thúng máy; chắn sóng cho khu vực dân cư phía bắc của đảo trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng, làm công trình kè chắn sóng kết hợp đường cơ động bao quanh Cồn An Vĩnh.

Một góc Cồn Anh Vĩnh. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin mà chính quyền huyện Lý Sơn cung cấp, sau khi công trình kè hoàn thành, đã tạo cho khu vực mặt nước phía trong của Cồn An Vĩnh với diện tích mặt nước ước trên 24 ha.

Dù công trình đã tạo nên một diện tích mặt nước phía trong rộng như vậy, nhưng phần diện tích sử dụng để làm nơi neo đậu cho tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng máy đánh cá của ngư dân trên đảo lại rất nhỏ.

Do khu vực Cồn An Vĩnh cạn nên chỉ sử dụng làm nơi neo đậu cho những tàu thuyền, đánh cá có công suất nhỏ 20-45 CV, thúng máy, tàu chở khách du lịch nhỏ từ đảo lớn sang đảo Bé (An Bình), với số lượng trên dưới khoảng 100 chiếc; còn "nơi ở" của số tàu cá công suất lớn là Vũng neo đậu tàu thuyền An Hải (phía đông nam của đảo).

Qua quan sát của PV Etime, vị trí neo đậu của số phương tiện tại đây tập trung chủ yếu dọc ở gần bờ phía nam, trong phạm vi diện tích (neo đậu) trên dưới khoảng 10 ha; số diện tích mặt nước phía ngoài, nằm dọc theo trực đường-kè gần như bỏ trống.

Chứng kiến một vị trí đẹp, với diện tích mặt nước bỏ trống tính bằng con số hàng chục ha như vậy, nhiều du khách ra tham quan, du lịch đảo khi chứng kiến đều không khỏi nuối tiếc.

Nơi neo đậu cho tàu thuyền nhỏ chủ yếu tập trung ở phía gần bờ bên trong. Ảnh: Công Hoàng.

Theo nhiều du khách, dĩ nhiên mục đích chính của công trình kè-đường ở Cồn An Vĩnh làm tạo nơi đậu an toàn cho tàu thuyền, thúng máy nhỏ. Nhưng phần diện tích sử dụng chưa đến ½, còn lại là bỏ hoang thì quá lãng phí.

Lý Sơn là đảo du lịch, được ví là "thiên đường biển Maldives" ở Việt Nam, thì với một diện tích mặt nước nằm ở nơi quá đẹp như vậy mà không có sự quy hoạch để tận dụng phát triển kinh doanh, buôn bán là quá đáng tiếc.

Phần diện tích mặt nước rộng hàng chục ha nằm dọc theo bờ kè-đường vẫn bỏ trống. Ảnh: Công Hoàng.

Trao đổi với PV Etime về những ý kiến này, Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Hương cũng thừa nhận, khu vực dọc theo bờ kè-đường Cồn An Vĩnh là vị trí đẹp, đắc địa để kinh doanh ăn uống, phục vụ khách du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Hương. Ảnh: Công Hoàng.

Vì vậy trong thời gian đến, người đứng đầu chính quyền Lý Sơn cho biết huyện sẽ hợp bàn, tham vấn ý kiến của người dân, cơ quan chức năng để đề xuất, kiến nghị tỉnh xem xét, quy hoạch nhằm tận dụng phần diện tích mặt nước không sử dụng hết ở khu vực này, phục vụ phát triển du lịch.