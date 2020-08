UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất cho Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang được sử dụng bã sàng, đá xít thải của Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam (TKV) để sản xuất, chế biến nhằm tháo gỡ khó khăn về kinh tế.

Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang hiện đang được giao quản lý CLB Bóng đá Than Quảng Ninh từ năm 2014.

Theo báo cáo của Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, thiếu kinh phí để duy trì đội bóng. Do đó, công ty đã đề xuất với tỉnh Quảng Ninh các phương án tạo việc làm cho công ty để tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động của đội bóng.

Tình trạng lộn xộn trong hoạt động sàng tuyển bã xít than tại cụm cảng Km6, TP.Cẩm Phả vừa được dẹp bỏ đầu năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo của Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên cơ sở đề xuất ý kiến của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp được sử dụng lượng bã sàng, đá xít thải của TKV để sản xuất, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ theo hướng ưu tiên phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất gạch, vật liệu xây dựng và các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn. Thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.

Yêu cầu Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang khẩn trương làm việc với TKV và các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, phương án triển khai theo quy định. Gửi phương án về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn và thẩm định trước ngày 15/8/2020.

Sân vận động Cẩm Phả được giao cho Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang quản lý từ năm 2014.



Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang do ông Phạm Thanh Hùng làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chính thức tiếp nhận Chủ tịch CLB Bóng đá Than Quảng Ninh từ tháng 9/2014.

Lễ bàn giao đội bóng đá Than Quảng Ninh cho công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang vào tháng 9/2014.

Khi tiếp nhận CLB Bóng đá Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang, Chủ tịch CLB Bóng đá Than Quảng Ninh đã cam kết ngoài nguồn tài trợ của Vinacomin, UBND tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp sẽ kêu gọi thêm các nhà tài trợ để nâng nguồn kinh phí cho hoạt động đội bóng khoảng 100 tỷ đồng. Tiến hành cải tạo hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi... để đội bóng thi đấu tốt hơn. Đồng thời, đưa Chủ tịch CLB Bóng đá Than Quảng Ninh thi đấu khởi sắc ở V-League vì bóng đá sạch và màu cờ sắc áo của bóng đá vùng mỏ.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thời điểm năm 2014 đã thống nhất việc ngành Than vẫn tiếp tục tài trợ cho CLB Bóng đá Than Quảng Ninh mỗi mùa là 35 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh tài trợ 10 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ bàn giao sân vận động Cẩm Phả và Trung tâm Thể thao 2 thuộc phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả) cho Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang quản lý theo hình thức đầu tư công, quản lý tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ cùng Công ty CP Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang kêu gọi thêm các nhà tài trợ cho đội bóng.