Quảng Trị xin Trung ương hỗ trợ gạo cho dân ăn Tết

UBND tỉnh Quảng Trị vừa xin Trung ương hỗ trợ hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ngày 5/1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các vùng miền núi của tỉnh Quảng Trị đang gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai bão lụt và thời kỳ giáp hạt trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: P.H

Cụ thể có 14.712 hộ dân/70.871 nhân khẩu cần hỗ trợ 1 tháng gạo, với mức 15kg/nhân khẩu. Tổng số gạo Quảng Trị cần Trung ương hỗ trợ là 1.063.065 kg.

Được biết, năm 2022 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh; năng suất hầu hết các loại cây hàng năm đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 25 vạn tấn, giảm 15,7% so với năm 2021.