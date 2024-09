Quy mô kinh tế TP.Quảng Ngãi chưa xứng tầm vị trí “đầu tàu” của tỉnh

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó và những thành tựu KT–XH, mà TP.Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 8 tháng năm 2024, tuy nhiên theo người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi, quy mô kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đô thị trung tâm của tỉnh.

Những kết quả đáng ghi nhận

Sáng 26/9, theo thông tin PV Dân Việt, tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, về kết quả thực hiện nhiệm vụ của TP.Quảng Ngãi, trong những tháng qua của năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.Ảnh nguồn cổng điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Trong tình hình chung KT-XH 8 tháng năm 2024 của Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn và thách thức đan xen, tuy nhiên người đứng đầu chính quyền tỉnh nhìn nhận, TP.Quảng Ngãi đã có sự nỗ lực lớn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm nhận và được giao.

Nổi bật với tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) của TP.Quảng Ngãi đã đạt 35.115 tỷ đồng, đạt 78,7% KH năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý là dịch vụ 15.406 tỷ đồng, đạt 86,2% KH năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng 17.380 tỷ đồng, đạt 72,3% KH năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ; nông nghiệp 2.318 tỷ đồng, đạt 85,5% KH năm, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị, TP.Quảng Ngãi đã rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, một số quy hoạch phân khu để phù hợp với định hướng phát triển; trình cấp thẩm quyền để xem xét, thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Núi Thiên Bút.

Thực hiện các thủ tục để đưa 7 xã Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh An và An Phú (trên cơ sở sáp nhập 02 xã Nghĩa Phú và Nghĩa An) lên thành phường.

Trung tâm TP.Quảng Ngãi.Ảnh: C.H

Du lịch, nhất là du lịch cộng đồng được quan tâm phát triển, bước đầu đã thu hút được các nhà đầu tư, nghiên cứu, khảo sát để phát triển thương mại dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển KT- XH của thành phố.

Cần tăng tốc để nâng tầm quy mô kinh tế

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đánh giá, quy mô kinh tế của TP.Quảng Ngãi chưa tương xứng với tiềm năng đô thị trung tâm của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng định hướng.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh, phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.Ảnh nguồn cổng điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Hụt thu ngân sách nhà nước của TP.Quảng Ngãi vẫn còn kéo dài nhiều năm; dự kiến 05/6 chỉ tiêu kinh tế - đô thị không đạt so với kế hoạch đã đề ra trước đó.

Vấn đề tồn tại đáng chú ý khác, đó là huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế; chưa có giải pháp xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp lớn để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển KT- XH, nhất là trong thương mại, dịch vụ, du lịch,...

Ô nhiễm của tuyến kênh hở ở phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, đã kéo dài từ nhiều năm qua, gây bức xúc cho người dân hiện vẫn chưa được giải quyết.Ảnh: C.H

Giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn các Chương trình MTQG của TP.Quảng Ngãi đạt thấp, luôn nằm trong nhóm giải ngân thấp của tỉnh, không đạt yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh và T.Ư

Cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến năm 2023, tụt hạng so với năm 2022 và nằm "Tốp thứ hạng thấp" trong 13 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh (năm 2022: thứ hạng 8; năm 2023 thứ hạng 11).

Một vị trí tuyến đường Lê Quý Đôn, nằm trung tâm nội thành Quảng Ngãi, mỗi khi mưa lớn.Ảnh: C.H

Chất lượng đội ngũ công chức, công chức lãnh đạo, quản lý của TP.Quảng Ngãi chưa đều; một số công chức còn tư tưởng sợ trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, thận trọng dẫn đến ách tắc, xử lý chậm trễ và chất lượng chưa cao…

Một góc trung tâm TP.Quảng Ngãi nhìn từ trên cao.Ảnh: M.T

Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu, cấp ngành của TP.Quảng Ngãi cần nỗ lực nhiều hơn; khắc phục những tồn tại nêu trên, để đạt kết quả cao hơn trong thời gian đến.