Quỹ thành viên của Dragon Capital bất ngờ sở hữu trên 1% vốn tại Sacombank

Ngày 7/8, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; HoSE: STB) đã công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Số lượng cổ đông không thay đổi, vẫn là 1 cổ đông cá nhân và 5 cổ đông tổ chức.

Theo đó, quỹ ngoại Pyn Elite giảm sở hữu từ 5,77% vốn (tại ngày 8/5/2025) xuống còn 5,38% vốn, tương ứng giảm 0,39%. Hiện, Pyn Elite sở hữu 101,41 triệu cổ phiếu STB.

Đáng chú ý, quỹ ngoại Tianhong Vietnam Thematic Fund (QDII) thoái toàn bộ vốn tại Sacombank.

Thay vào đó, Sacombank xuất hiện cổ đông mới là Vietnam Enterprise Investments Limiteds - quỹ thành viên thuộc Dragon Capital với tỷ lệ sở hữu 1,02% vốn, người có liên quan đến quỹ này sở hữu 1,21% vốn. Tính chung, Vietnam Enterprise Investments Limitesds và người có liên quan sở hữu 2,22% vốn của Sacombank.

Còn quỹ Amerhsam Industries Limited tăng sở hữu từ 1% vốn Sacombank lên 1,01% vốn. Đồng thời, người có liên quan của quỹ này cũng tăng sở hữu 0,07% vốn lên 1,21% vốn. Tính chung, quỹ Amerhsam Industries Limited và người có liên quan sở hữu 2,22% vốn của Sacombank.

Các cổ đông không thay đổi là ông Dương Công Minh 3,32% vốn; SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors sở hữu gần 27,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,47% vốn Sacombank.

Tổng cộng, 6 cổ đông này hiện nắm giữ hơn 252,2 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 13,37% vốn điều lệ của Sacombank.

Vietnam Enterprise Investments Limiteds là quỹ đầu tư lớn nhất của Dragon Capital, đồng thời là quỹ ngoại có quy mô tài sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến cuối tháng 1/2025, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt hơn 1,8 tỷ USD, từng có thời điểm lên tới 2,6 tỷ USD vào năm 2021.



Vietnam Enterprise Investments Limiteds là quỹ đóng, sử dụng VN-Index làm chỉ số tham chiếu. Theo Luật Chứng khoán, quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.



Nhà đầu tư không thể bán lại chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ mà chỉ có thể giao dịch trên thị trường thứ cấp. Mặc dù bị giới hạn về quy mô, thời gian và tính thanh khoản, nhưng quỹ đóng có lợi thế là nguồn vốn ổn định, giúp công ty quản lý quỹ tập trung đầu tư vào tài sản dài hạn với tỷ suất sinh lời cao.



Năm 2024, VEIL đạt hiệu suất đầu tư 12,2%, cao hơn VN-Index (12,11%). Tuy nhiên, hiệu suất trong 3 năm qua âm 20,3%, còn trong 5 năm thì tăng gần 44%.





Cùng ngày, Sacombank cũng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông. Theo đó, ngày 18/8 là ngày đăng ký cuối cùng để tham gia lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 29/8-8/9/2025.

Hiện, dù chưa công bố nội dung cụ thể nhưng Sacombank cho biết, nội dung lấy ý kiến là sửa đổi, bổ sung điều lệ của ngân hàng.

Kết thúc quý II/2025, Sacombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ cả thu nhập lãi thuần và nguồn thu ngoài lãi tại ngân hàng đều cải thiện so với quý 2/2024.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 6.585 tỷ đồng, tăng 7,7% nhờ khoản thu nhập lãi tăng mạnh hơn chi phí lãi, tăng thêm 1.476 tỷ đồng so với 1.007 tỷ đồng quý 2 năm ngoái. Thu nhập ngoài lãi cũng đóng góp tích cực, đặc biệt là mảng dịch vụ với lãi thuần tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 919 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản thu từ góp vốn, mua cổ phần mang về cho Sacombank thêm 9 tỷ đồng trong quý 2. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 7.769 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Sacombank thu về khoản lãi trước thuế đạt 7.331 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện được hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm (14.650 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 807.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9% lên gần 588.000 tỷ đồng, trong khi khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng mạnh 23,1% so với cuối năm 2024, lên gần 10.920 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng ghi nhận mức tăng khá ấn tượng 10,1%, đạt trên 624.000 tỷ đồng.