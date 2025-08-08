Techcombank nâng vốn điều lệ lên gần 71.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank; HoSE: TCB) đã công bố thông tin về việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), nâng vốn điều lệ lên 70.862 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng đã phát hành xong toàn bộ gần 21,4 triệu cổ phiếu (0,30275% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho 364 người lao động, giúp vốn điều lệ tăng thêm gần 214 tỷ đồng. Giá bán cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cp.

Những cổ phiếu ESOP mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là tháng 8-9/2025.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Techcombank tăng lên gần 7,09 tỷ cổ phiếu, chính thức tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên 70.862 tỷ đồng, cao thứ ba hệ thống sau Vietcombank và VPBank.

Ngân hàng cho biết tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP kể trên sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ nâng cao năng lực đảm bảo đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao trong hoạt động của ngân hàng, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Cuối năm ngoái, Techcombank cũng đã phát hành gần 20 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho người lao động. Năm 2023, ngân hàng cũng đã phát hành 5,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho người lao động.

Vào năm 2022, ngân hàng cũng đã chào bán 6,3 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Các năm từ 2018 đến 2021, Techcombank cũng luôn duy trì chương trình này.



Về vốn điều lệ, Vietcombank hiện giữ ngôi đầu bảng với 83.557 tỷ đồng, tăng mạnh 49,5% sau khi phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Xếp sau là VPBank với 79.339 tỷ đồng (không đổi so với cuối năm trước).



Sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ tại Techcombank hiện đạt 70.862 tỷ đồng vẫn duy trì vị trí thứ 3 toàn ngành.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/8, mã TCB giảm 1,43% xuống 37.850 đồng/cổ phiếu với hơn 31 triệu đơn vị được "sang tay".

Về Techcombank, ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 7.899 tỷ đồng, nhích tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lãi trước thuế của ngân hàng đạt 15.135 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 1,04 triệu tỷ đồng, tăng 6%. Tín dụng trên cơ sở hợp nhất tăng 12,4%, trong đó cho vay cá nhân tăng 9,14% (tăng từ 246.405 tỷ lên 268.946 tỷ); cho vay các tổ chức kinh tế với mức tăng 13,4% (tăng từ 359.408 tỷ lên 407.560 tỷ). Tiền gửi của khách hàng đạt 545.079 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm.