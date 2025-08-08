Bộ Xây dựng yêu cầu đăng kiểm phương tiện chưa kịp đổi chứng nhận đăng ký xe

Bộ Xây dựng yêu cầu đăng kiểm phương tiện chưa kịp đổi chứng nhận đăng ký xe
Từ ngày 1/1/2025, khi các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực đến nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thực hiện đổi biển số nền màu vàng nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe từ ký hiệu "T" sang ký hiệu "V" do vướng mắc thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình rút giấy chứng nhận đăng ký xe đang thế chấp tại ngân hàng.
Điều này dẫn đến phương tiện bị từ chối đăng kiểm khi xe đến hạn đăng kiểm định kỳ, gây gián đoạn hoạt động vận tải, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng cho biết, qua công tác tuyên truyền của Bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp chủ động, nỗ lực tìm giải pháp để tháo gỡ.
Đến nay, tình trạng xe kinh doanh vận tải bị cơ sở đăng kiểm từ chối do chưa đổi đăng ký xe, cơ bản đã được khắc phục.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp do điều kiện bất khả kháng (như vay tín dụng của tổ chức tín dụng bị khởi tố, điều tra,…) nên chưa thể thực hiện được việc đổi chứng nhận đăng ký xe đồng bộ với biển số, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm định đối với các phương tiện đã đổi sang biển số nền màu vàng nhưng chưa đổi chứng nhận đăng ký xe theo danh sách phương tiện do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và một số Sở Xây dựng cung cấp.
Đồng thời, tiếp tục cập nhật danh sách phương tiện khác cũng gặp vướng mắc như trên từ các Sở Xây dựng địa phương gửi đến Cục để tháo gỡ, đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh vận tải hợp pháp của doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cập nhật, chia sẻ thông tin, dữ liệu kiểm định, đặc biệt là các phương tiện thuộc đối tượng trên với cơ quan Cảnh sát giao thông để phục vụ quản lý phương tiện.
Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Xây dựng để kịp thời xử lý.