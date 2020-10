Rau xanh đội giá, thịt lợn bình ổn sau bão

Trong khi nguồn rau xanh không đủ cung cấp cho thị trường, giá lại tăng "chóng mặt" thì các mặt hàng thiết yếu khác vẫn được dự trữ với giá cả bình ổn sau bão.

Người dân mua sắm thực phẩm sau bão số 9.

Do ảnh hưởng mưa bão, thêm vào đó là lụt lội khiến việc vận chuyển khó khăn, những ngày qua, giá rau xanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng mạnh. Khảo sát tại các chợ sau khi cơn bão số 9 đi qua, các mặt hàng rau xanh ở chợ nhiều loại tăng gấp đôi so với ngày bình thường trước mưa bão. Bình thường bó rau muống có giá 8.000 - 10.000 đồng thì nay tăng lên từ 15 - 20 nghìn đồng/ bó, rau cải ngọt tăng từ 25 - 35, 40 nghìn đồng/ kg. Nguyên nhân chính của đợt tăng giá này do khan hiếm đầu vào.

Các chủ hàng đều kêu không lấy được hàng sau mưa bão. Mặc khác, mưa lũ kéo dài, có nơi còn ngập lụt, vì vậy, nhiều hộ nông dân ở các vùng lân cận Đà Nẵng chưa thể bắt đầu trồng trọt lại được. Chị Lê Thị Hai (người dân khu vực chợ Bắc Mỹ An) cho biết: "Những ngày qua nhiều loại rau tăng giá, các loại rau thơm như mùi tàu, húng, tía tô hay rau cải, xà lách có tăng cao. Giá cả bây giờ tuy đắt nhưng người dân vẫn chấp nhận mua. Riêng tôi rau đắt quá thì gia đình chuyển sang ăn các loại củ quả".

Tại các siêu thị và các điểm bán hàng thực phẩm, thịt lợn được Sở Công Thương Đà Nẵng chỉ đạo công tác bình ổn giá, đảm bảo cân đối cung cầu trước và sau bão. Nhờ vậy các quầy hàng thịt lợn ở các chợ cũng không có biến động về giá cả. Thịt lợn dao động từ 130.000 đồng - 150.000 đồng /kg đối với thịt mông và vai, thịt ba chỉ từ 160.000 - 190.000 đồng/ kg. Đối với các loại thủy sản cũng có phần hạn chế và ít tiểu thương bày bán do mưa bão nhiều ngày nay ngư dân không thể ra khơi. Một số gian hàng cá cũng chỉ có vài loại chủ yếu cá cơm, cá cam, cá ngừ, cá thu, tôm nhưng đều có số lượng ít.

Theo ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, Sở thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu lưu thông hàng hóa, phối hợp với các địa phương kịp thời điều tiết hàng hóa khi có nhu cầu. Hiện nay giá các sản phẩm rau hành, lagim có biến động do tình hình mưa lũ kéo dài. Sở Công Thương cũng chỉ đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, các nhà phân phối có biện pháp tăng cường dự trữ nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường, phòng ngừa việc thiếu hụt, khan hàng trên địa bàn thành phố.