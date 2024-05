Rút ngắn thời gian chờ an cư nhờ ưu đãi miễn trả gốc 5 năm

“Tôi đã có thể có nhà Sài Gòn sớm hơn dự kiến nhờ lãi suất cho vay chỉ từ 5,9%, miễn trả gốc 5 năm, được hỗ trợ tới 85% nhu cầu vốn với thời hạn đến tận 30 năm từ gói Vay NHANH, trả DỄ của VIB. Đã vậy, duyệt vay chỉ trong 8 giờ”.

Đó là chia sẻ của anh Minh Hoàng (TP. HCM) sau khi nhận được thông báo giải ngân từ VIB để mua căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại Thủ Đức.

Giải pháp nhanh chóng cho nhu cầu an cư

Thay vì mua căn hộ trả góp và đóng tiền theo tiến độ dự án, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn mua căn hộ chung cư đã có sổ hồng và vay thế chấp bằng chính căn hộ định mua. Mặc dù giá căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp cao hơn thị trường sơ cấp nhưng lại được nhiều người mua nhà ưa chuộng bởi an tâm về tính pháp lý của căn hộ, đồng thời giải quyết được ngay nhu cầu về chỗ ở cho gia đình.

Ở chiều ngược lại, căn hộ chung cư có sổ tại các dự án của các chủ đầu tư uy tín cũng sẽ được các ngân hàng thẩm định nhanh hơn nhà phố, đặc biệt là các ngân hàng đã xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và các mô hình quản trị rủi ro chặt chẽ như VIB. Tận dụng ưu thế này, VIB đã ra mắt gói vay dành riêng cho khách hàng cá nhân sở hữu căn hộ chung cư với đặc tính vay nhanh trả dễ, phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 8 giờ giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu căn hộ yêu thích.

Miễn trả gốc 5 năm, miễn phí trả nợ trước hạn đến 300 triệu đồng/năm

Anh Minh Hoàng là một trong rất nhiều khách hàng đã nhanh chóng sở hữu cho mình căn nhà đầu tiên hoặc đẩy mạnh kế hoạch đầu tư cá nhân khi VIB vừa cho ra gói Vay NHANH, trả DỄ nêu trên.

Nhờ được miễn trả gốc trong 5 năm, khoản tiền phải trả trong thời gian đầu của khoản vay nhỉnh hơn 1 chút so với tiền thuê nhà hàng tháng của một gia đình trẻ, chưa kể sau 5 năm giá căn hộ sẽ lên. Do vậy, anh Minh Hoàng và gia đình đã nhanh chóng quyết định mua căn hộ 2 phòng ngủ thay vì chờ tiết kiệm thêm 3 năm như kế hoạch ban đầu. "Vừa có ngôi nhà của riêng mình trong khi chi phí hàng tháng của gia đình cũng không biến động nhiều, lại không lo giá nhà sẽ tăng như thế nào sau 3 năm nữa, kế hoạch tài chính để an cư của chúng tôi đã được rút ngắn đáng kể về thời gian."

Sau 5 năm, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn trả gốc định kỳ 6 tháng một lần hoặc chủ động lựa chọn trả nợ trước hạn lên tới 25 triệu đồng/tháng (tương đương 300 triệu đồng/năm) và không mất phí trả trước hạn. "Chúng tôi đã lên kế hoạch để ổn định tài chính cho khoản trả hàng kỳ, và sẽ tranh thủ trả nợ trước hạn từ thu nhập tăng thêm nhờ đầu tư, làm ngoài, …. Tin rằng chúng tôi sẽ sớm tính đến việc mua căn nhà thứ hai chỉ sau một vài năm nữa" Anh Hoàng cho biết.

An tâm tài chính với tùy chọn lãi suất cực tốt và cố định

Với gói vay thế chấp căn hộ chung cư tại VIB, khách hàng có ba lựa chọn lãi suất cố định trong 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng từ 5,9%, 6,9% đến 7,9%/ năm. Sau ưu đãi, biên độ dao động ở mức 2,8% giúp khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc hoạch định tài chính và dòng tiền bởi ít chịu ảnh hưởng của tình hình lãi suất.

Anh Hoàng chia sẻ: "5,9% là mức lãi suất rất tốt, với nhu cầu tài chính khoảng 1,5 tỷ đồng, ước tính mỗi tháng tôi chỉ trả khoảng 8 triệu đồng, tương đương với số tiền thuê nhà hàng tháng hiện nay. Nhờ miễn trả gốc tới 5 năm và biên độ sau ưu đãi chỉ 2,8%, gia đình tôi cũng không chịu áp lực tài chính khi hết ưu đãi, trong khi đã sớm sở hữu căn hộ cho riêng mình."

Theo đại diện VIB chia sẻ, khoản vay với mức lãi suất ưu đãi thuộc hàng tốt nhất trên thị trường và đặc quyền không cần trả nợ gốc trong 5 năm đầu, sẽ giúp khách hàng giảm nhẹ áp lực tài chính khi sở hữu căn hộ chung cư.