Sabeco (SAB) sắp chi hơn 1.100 tỷ đồng cổ tức bổ sung năm 2022

Cổ đông Sabeco (SAB) sẽ nhận cổ tức bổ sung cho năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền ( tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức bổ sung vào ngày 12/06/2023.

Theo đó, cổ đông SAB sẽ nhận cổ tức bổ sung cho năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7/7/2023.

Với 461,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 1.153 tỷ đồng trả bổ sung cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Sabeco đã quyết định tăng thêm số cổ tức đặc biệt 15% cho năm 2022, nâng tổng tỷ lệ cổ tức cả năm lên 50%.

Về mục tiêu năm 2023, Sabeco dự trình mục tiêu doanh thu đạt 40.272 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.775 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với năm 2022.

Trong quý I/2023, doanh thu SAB ghi nhận 6.200 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ.

Theo ban lãnh đạo, doanh thu giảm là do sản lượng tiêu thụ thấp hơn. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng (tăng 14% so với cùng kỳ) và chi phí quản lý (tăng 10% so với cùng kỳ). Đây là những nguyên nhân chính kéo lợi nhuận đi xuống.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng, kế hoạch năm 2023 của SAB mặc dù được đặt ra trong tháng 2, vẫn có thể gặp thách thức do tiêu dùng yếu.

Đóng cửa phiên giao dịch 11/5, SAB giảm 0,42% xuống 164.500 đồng/cp.