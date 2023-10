Sắp có đời mới, Mitsubishi Outlander cũ xuống giá ngỡ ngàng

Mitsubishi Outlander chuẩn bị bước sang thế hệ mới nên giá xe cũ ở Việt Nam đang giảm sâu khó tin.

Mitsubishi Outlander không phải là mẫu xe được nhiều người lựa chọn bởi thiết kế không thực sự bắt mắt trong phân khúc CUV hạng C. Tuy nhiên, với khách hàng yêu thích sự bền bỉ, tiết kiệm, Mitsubishi Outlander vẫn là mẫu xe đầu bảng.

Mới đây, Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã lộ diện khi đang đăng kiểm ở Việt Nam, điều đó cho thấy nhiều khả năng xe sẽ ra sớm ra mắt. Điều này khiến xe Mitsubishi Outlander cũ có lý do để xuống giá trên thị trường xe cũ.

Mitsubishi Outlander cũ liên tục xuống giá

Trên thị trường xe cũ hiện nay, không khó để bắt gặp những thông tin rao bán những chiếc xe cũ với số km lăn bánh thấp. Ở hầu khắp các phân khúc, người dùng dễ dàng bắt gặp những dòng xe phù hợp với nhu cầu tài chính.

Mitsubishi Outlander đang được rao bán lại. Ảnh Hồng Thái.

Theo đó, Mitsubishi Outlander cũ là một trong số đó khi hiện nay khá nhiều xe đang được rao bán. Những chiếc Mitsubishi Outlander như trong bài viết đăng ký năm 2023 và mới chỉ lăn bánh khoảng 3.000km nhưng đã được rao bán lại.

Salon xe cũ đang rao bán Mitsubishi Outlander 2.0 Premium này với giá 780 triệu đồng, giảm 30 triệu so với trước đây là 810 triệu đồng. Mức giá này được nhiều người cho là hấp dẫn bởi đã giảm so với trước đây. Nguyên nhân là giá xe Mitsubishi Outlander cũ chênh lệch khá nhiều so với lúc mới mua.

Được biết, 950 triệu đồng là giá niêm yết để mua Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium. Ngoài ra, cộng cả những chi phí lăn bánh, giá xe Mitsubishi Outlander là 1,086 tỷ đồng cho phiên bản này.

Như vậy, sau 1 năm với giá chỉ ở mức 800 triệu đồng, người dùng đã lỗ đến 228 triệu đồng, một con số cao đối với những trải nghiệm xe Mitsubishi Outlander trong gần 3.000km đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, đây lại là mức giá hấp dẫn với những người chấp nhận sử dụng xe cũ khi lựa chọn Mitsubishi Outlander này để tiết kiệm khá nhiều so với xe mới.

Mitsubishi Outlander có những trang bị gì?

So với phiên bản tiền nhiệm, ngoại hình của Mitsubishi Outlander 2020 vẫn kế thừa những ưu điểm nổi bật của ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Tuy nhiên, phần đầu xe đã được tinh chỉnh lại một chút, tập trung chủ yếu ở khu vực lưới tản nhiệt và cản trước nhằm mang đến vẻ tươi mới, thể thao và năng động hơn cho chiếc xe.

Hệ thống chiếu sáng phía trước và đèn sương mù trên Outlander 2020 đã được nâng cấp lên toàn bộ bằng đèn LED. Dải đèn LED chạy ban ngày tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản.

Ở phần thân xe, điểm nhấn nổi bật nhất đập vào mắt người xem nằm ở bộ la-zăng hợp kim 18 inch với thiết kế mới 8 chấu phay bóng trông đẹp mắt hơn. Phiên bản 2.0 CVT của Outlander 2020 cũng đã có trang bị kính cửa sau tối màu tương tự như các phiên bản cao hơn.

Mitsubishi Outlander có thiết kế tương đối trung tính. Ảnh Hồng Thái.

Bên trong, khu vực bảng điều khiển trung tâm đã có một số thay đổi về trang bị tiện nghi. Cụ thể, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng có kích thước 7 inch, lớn hơn trước cho phép kết nối USB/AUX/Bluetooth và hệ thống Android Auto, Apple CarPlay.

Hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập đã được làm mới giao diện và sử dụng núm vặn trông cao cấp và dễ sử dụng hơn. Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau được thiết kế mới với khả năng đóng/mở và chỉnh hướng dễ dàng. Tiện nghi cho người ngồi sau cũng được gia tăng thêm bằng 2 cổng sạc USB.