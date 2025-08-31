Sau ngày đầu dịp lễ 2/9 bị “trói chân” do thời tiết xấu, du khách đến Lý Sơn đã tăng lên

Sáng 31/8, để hiểu rõ hơn về tình hình lượng khách ra đảo Lý Sơn trong dịp lễ 2/9 năm nay tăng, giảm thế nào, PV Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi từ BQL cảng Sa Kỳ - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Du khách đang đăng ký mua vé tại đầu cảng Sa Kỳ để đi ra Lý Sơn.Ảnh: CX

Đại diện BQL cảng Sa Kỳ cho biết vào hôm qua 30/8, ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ 2/9 năm nay, dù phương tiện vẫn hoạt động bình thường nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, nên khu vực biển của tỉnh sóng vẫn còn khá lớn, do đó du khách lo ngại không đi.

Thắng cảnh đầu tiên được đề nghị xếp hạng di tích quốc gia sau khi Lý Sơn trở thành đặc khu

Vì vậy trong ngày hôm qua, tại đầu cảng đất liền là Sa Kỳ, chỉ có 1- 2 chuyến xuất bến.

Tuy nhiên đến hôm nay, ngày 31/8, biển đã êm hơn, nên ước khoảng trên 1000 khách đã đăng ký mua vé để ra tham quan và du lịch ở đảo Lý Sơn.

Do ảnh hưởng của thời tiết không tốt nên so với cùng kỳ dịp lễ 2/9 năm ngoái 2024, lượng khách trong 2 ngày đầu của dịp lễ 2/9 năm nay không bằng.

Hi vọng những ngày đến thời tiết tốt hơn, số lượng du khách ra tham quan ở đảo Lý Sơn sẽ tăng lên, đại diện BQL cảng Sa Kỳ bày tỏ.

Tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.Ảnh: CX

Được biết từ nhiều năm qua, được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng nên đảo Lý Sơn “sở hữu” nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, như cổng Tò Vò, núi Thới Lới, Hang Câu, Chùa Hang…

Chưa hết đảo Lý Sơn còn là vùng đất của nhiều hoạt động văn hoá truyền thống, như Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa, Đua thuyền tứ linh…

Hành khách ra tham quan ở Lý Sơn tại đầu cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn

Bên cạnh đó sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh khác, với hiện khoảng 130 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 khách sạn, hơn 45 nhà nghỉ và 55 homestay…vì vậy vào những dịp lễ, tết…Lý Sơn đã trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.