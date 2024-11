Sẽ chi hỗ trợ cho 55 hộ dân ở thị xã Ninh Hòa bị ảnh hưởng do nổ mìn hơn 1,1 tỷ đồng

Số tiền các đơn vị liên quan sẽ chi hỗ trợ cho 55 hộ dân ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị ảnh hưởng do nổ mìn hơn 1,1 tỷ đồng.

Nguồn tin từ UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, vừa qua, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư Dự án Đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang), Công ty Cổ phần LIZEN (đơn vị thi công), Công ty Bảo hiểm PJICO, UBND xã Ninh An (Ninh Hòa) đã mời 55 hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn thi công đoạn đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang họp thông qua dự toán khắc phục tổn thất do nổ mìn gây ra; kết quả các hộ dân đều thống nhất theo bảng dự toán đã lập.

Theo đó, số tiền các đơn vị liên quan chi hỗ trợ cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn hơn 1,1 tỷ đồng. Các đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để chi hỗ trợ cho người dân.

Việc nổ mìn đã ảnh hưởng đến nhà dân ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, trong quá trình tổ chức thực hiện việc nổ mìn để phục vụ thi công đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua địa bàn xã Ninh An) do Công ty cổ phần LiZen, Ban quản lý dự án 7 đã ảnh hưởng đến công trình, vật kiến trúc của các hộ dân sinh sống tại khu vực nổ mìn.

Cụ thể, theo công văn số 577/UBND ngày 3/10/2024 của UBND xã Ninh An về việc các nhà dân bị ảnh hưởng do nổ mìn. Sau khi kết thúc việc nổ mìn, UBND xã Ninh An phối hợp với Ủy ban MTTQ VN xã Ninh An, thôn Hòa Thiện 1 làm việc với Công ty cổ phần LiZen, Ban quản lý dự án 7, Công ty giám định và tư vấn kỹ thuật (RACO) tiến hành kiểm tra toàn bộ 55 hộ dân có công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng do nổ mìn.

Để giải quyết vấn đề, Công ty Bảo hiểm PJICO, Ban quản lý dự án 7, UBND xã Ninh An, Công ty cổ phần LiZen,Công ty giám định và tư vấn kỹ thuật đã phối hợp kiểm tra hiện trạng bị ảnh hưởng để có cơ sở thực hiện cho các hộ dân.

Theo đó, Ban quản lý dự án 7 đã phối hợp với Công ty bảo hiểm PJICO, UBND xã Ninh An mời các hộ dân bị thiệt hại do nổ mìn thông qua bảng dự toán khắc phục do tổn thất do nổ mìn gây ra do Công ty bảo hiểm PJICO thực hiện.

Theo báo cáo của UBND xã Ninh An, công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua địa bàn xã có tổng chiều dài 2,9km. Hiện nay, trên toàn tuyến, đơn vị thi công là công ty cổ phần Lin Zen đã thi công cơ bản phần nền đường. Tại vị trí Km321 qua xã Ninh An vướng đá nên buộc phải nổ mìn.