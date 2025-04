Sun Entertainment & Hospitality Group ký hợp tác chiến lược với KKday, tối ưu trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ

Theo đó, Sun Entertainment & Hospitality Group (S.H.E) và KKday sẽ đồng hành xúc tiến và thúc đẩy các điểm đến đặc sắc nhất Việt Nam, thông qua nghiên cứu triển khai những giải pháp mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Theo thỏa thuận hợp tác năm 2025, KKday sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược của S.H.E trong việc phân phối vé các khu du lịch Sun World tại thị trường nội địa và quốc tế. Đối với các chương trình dành cho khách hàng thân thiết giữa hai bên, KKday và S.H.E sẽ cùng nhau hợp tác cung cấp các ưu đãi để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, KKday và S.H.E sẽ cùng thúc đẩy và khai thác các sản phẩm du lịch mới do Tập đoàn Sun Group đầu tư, như công viên nước Sun World Ha Nam, show diễn dự kiến khi ra mắt sẽ đạt kỷ lục Guinness thế giới về quy mô trình diễn jetski và pháo hoa – Symphony of the Green Island tại Cát Bà hay các khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh), Serena Resort Kim Bôi (Hòa Bình).

Sun Entertainment & Hospitality Group ký hợp tác chiến lược với KKday

Không dừng lại ở việc khai thác các sản phẩm du lịch mới, hai bên cam kết sẽ tối ưu trải nghiệm của khách hàng bằng công nghệ. Theo đó, KKday và S.H.E sẽ hợp tác trong việc áp dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) đối với hệ thống phân phối vé khu vui chơi Sun World. Hai bên đồng thời nỗ lực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ do KKday phát triển trong việc quản trị, phân phối sản phẩm, dịch vụ của KKday.

S.H.E và KKday cũng sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa trải nghiệm của du khách, từ việc đặt vé trực tuyến dễ dàng đến việc cung cấp thông tin chi tiết về các điểm đến.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên cũng đồng hành nâng cao thương hiệu du lịch Việt Nam tới thị trường quốc tế, thông qua truyền thông giới thiệu sản phẩm, tư vấn hành trình du lịch trên các nền tảng dữ liệu của nhau, phối hợp mời các phóng viên, người có sức ảnh hưởng của thế giới tới các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

Sun World Ba Den Mountain thu hút du khách đến chinh phục “nóc nhà Nam Bộ” và chiêm bái quần thể tâm linh

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Trần Nguyện – Phó Tổng giám đốc S.H.E, đặt nhiều kỳ vọng: “Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục bắt tay hợp tác chiến lược với KKday để đồng hành nâng cao trải nghiệm du lịch tại Việt Nam. Với sức ảnh hưởng mang tính khu vực của KKday, chúng tôi hy vọng không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng mà còn gia tăng sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam trên khắp thế giới. KKday là đối tác chiến lược quan trọng của chúng tôi và việc hai bên đặt ra nhiều giải pháp hợp tác tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm mối quan hệ lâu dài giữa S.H.E và KKday”.

Bà Nguyễn Thảo Anh – Giám đốc điều hành KKday Việt Nam, chia sẻ, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Sun Entertainment & Hospitality Group trong suốt 4 năm qua. Sự hợp tác này không chỉ mang lại những thành công về mặt doanh thu mà còn khẳng định vị thế của KKday là nền tảng du lịch số hàng đầu tại Việt Nam.

"Trong năm 2025, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng tầm du lịch Việt Nam, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách và góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế", bà Thảo Anh nhấn mạnh.

Sun Entertainment & Hospitality Group có nhiều sản phẩm du lịch nổi bật tại Nam đảo Phú Quốc, trong đó có show Kiss of the Sea và bắn pháo hoa hàng đêm

Sun Entertainment & Hospitality Group thuộc Tập đoàn Sun Group định vị một thương hiệu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp ba miền đất nước: Sun World Ba Na Hills, Da Nang Downtown (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun World Ha Nam (Hà Nam), Sun World Cát Bà (Hải Phòng), Sun World Sầm Sơn (Thanh Hóa) với mỗi Sun World là một phiên bản khác biệt, ẩn chứa trong đó những sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất, kể cho du khách nghe câu chuyện điểm đến với đủ những cung bậc trải nghiệm kỳ thú.

Hệ thống Sun Hospitality Group quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam, trong đó có nhiều resort danh giá liên tục được giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Capella Hanoi…

Trong khi đó, KKday được thành lập năm 2014 là nền tảng thương mại điện tử về dịch vụ du lịch (OTA) hàng đầu kết nối du khách với các tour du lịch và trải nghiệm đặc sắc. Với mạng lưới 11 văn phòng chi nhánh trên toàn cầu, KKday đã có mặt tại hơn 90 quốc gia, cung cấp hơn 30,000 sản phẩm du lịch trên khắp thế giới như: tour tham quan, vé vui chơi giải trí, dịch vụ di chuyển, sim cards… KKday hiện là nền tảng thương mại điện tử về dịch vụ du lịch hàng đầu tại Việt Nam.