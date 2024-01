SHB 5 năm liên tiếp được vinh danh "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam"

Hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động cùng những nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 5 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2023.

Trong khuôn khổ chương trình Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), SHB được vinh danh đồng thời tại Top VNR500 và Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam, tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế hàng đầu trên thị trường bằng các chỉ tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, năng lực tài chính vững mạnh, tốc độ tăng trưởng tốt và là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2023.



Đại diện ngân hàng SHB trong khoảnh khắc vinh danh Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2023.

Tính đến hết quý III/2023, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 8.509 tỷ đồng, tổng tài sản cán mốc 596 nghìn tỷ đồng, tăng 8,13% so với đầu năm. Huy động vốn thị trường 1 đạt gần 475 nghìn tỷ đồng; vốn tự có theo Basel II đạt 67.801 tỷ đồng. Các chỉ số về an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro của SHB đều tốt hơn so với quy định của NHNN. SHB tuân thủ đầy đủ 03 trụ cột theo chuẩn Basel II và từ đầu năm 2023 đã áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản.

Cũng trong năm 2023, SHB đã phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 36.194 tỷ đồng, đứng trong Top 4 ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất hệ thống.

Với năng lực tài chính vững mạnh, hoạt động kinh doanh ổn định song hành cùng các giá trị văn hóa cốt lõi: Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm, SHB đã phát triển mạnh mẽ, vươn mình trở thành một trong những ngân hàng tư nhân lớn và uy tín nhất Việt Nam. Thành công ấy đến từ một hành trình bền bỉ nỗ lực, tận Tâm cống hiến, tiên phong đi vào khó khăn thách thức vì lợi ích của khách hàng, cộng đồng, nền kinh tế.

Các chuyên gia và hội đồng thẩm định đánh giá SHB là ngân hàng triển khai có hiệu quả việc phân bổ nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó thúc đẩy phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh, góp phần chuyển đổi nền kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, tăng tỷ trọng tín dụng ngân hàng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường,… Tính từ năm 2018 cho tới nay, số dư tài trợ của SHB cho các dự án xanh tăng trưởng gần 150%, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng của tổng dư nợ tín dụng là 70%.

SHB đã và đang triển khai mạnh mẽ các gói tài trợ chuỗi khép kín, từ tài trợ nhà phân phối đến các nhà cung cấp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi dự án và mục đích sử dụng vốn vay sang các dự án thân thiện với môi trường, giảm khí thải, đáp ứng các tiêu chí sản xuất khắt khe từ các nhà phân phối lớn tên tuổi trên thế giới; từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Tích cực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, trong giai đoạn 2022 – 2023, SHB đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với tổng hạn mức lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Gần đây nhất, tháng 11/2023, SHB cũng đã giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay các khách hàng hiện hữu, bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm chia sẻ với khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng ổn định, SHB 5 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2023.

Đồng thời, SHB cũng là một trong những ngân hàng tích cực tham gia các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp do NHNN chủ trì, các buổi làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe khó khăn, vướng mắc và cùng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Bên cạnh đó, SHB còn chủ động cung cấp các giải pháp phi tài chính, hỗ trợ kết nối thị trường đầu vào, đầu ra trong cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện tư vấn, đào tạo miễn phí tài chính doanh nghiệp nhằm đảm bảo chiến lược phù hợp với giai đoạn hiện tại.

Song song với hoạt động kinh doanh, với triết lý "gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh", trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, SHB luôn tích cực thực hiện trách nhiệm cộng đồng với hàng loạt các chương trình an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa như: hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng công cộng, … với ngân sách hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Với những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, SHB đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba… cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. SHB hiện đứng trong Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 ngân hàng TMCP uy tín nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Box: Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam hội tụ những doanh nghiệp "đầu đàn" có quy mô, tiềm lực tài chính lớn và quản trị, công nghệ hiện đại, tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng như: Năng lượng, công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính – ngân hàng, bất động sản… Các doanh nghiệp này đi đầu trong ứng dụng, đổi mới, sáng tạo và phát triển khoa học – công nghệ, đưa chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng mạnh mẽ, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua những khó khăn năm 2023. Trong lĩnh vực ngân hàng, có sự góp mặt của định chế tài chính lớn cho thấy hoạt động kinh doanh của ngành huyết mạch nền kinh tế vẫn tiếp tục ổn định, hoạt động an toàn, bền vững, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và người dân.