Siêu du thuyền Pháp đưa đoàn khách quốc tế tham quan cố đô Huế

Ngày 10/10, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức đón đoàn khách khách tàu biển quốc tế với gần 100 du khách đến tham quan cố đô Huế theo siêu du thuyền Le Lapérouse (quốc tịch Pháp).

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan đã đón, tặng hoa cho các thành viên trong đoàn du khách.

Đoàn khách đã đến tham quan Đại Nội, lăng vua Minh Mạng và nhà vườn Ngọc Sơn công chúa ở Huế và thưởng thức các món ẩm thực Huế.

Lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chụp tiếp đón đoàn khách quốc tế tham quan cố đô Huế theo siêu du thuyền Le Lapérouse. Ảnh: Bảo Minh.

Các du khách trong đoàn đã bày tỏ vui mừng và hào hứng khi được đến thăm cố đô Huế. Họ bày tỏ xúc động khi dù thời tiết ở điểm đến không được thuận lợi nhưng vẫn được ngành du lịch tiếp đón nồng nhiệt và chu đáo.

Các du khách cũng cho biết họ cảm thấy rất thú vị khi trực tiếp được khám phá những di sản và văn hóa Huế cũng như ấn tượng với hình ảnh chiếc áo dài và nón lá Huế - điều mà trước đây họ chỉ thấy qua phim ảnh, các phương tiện truyền thông.

Trước đó, vào tối qua 9/10, du thuyền hạng sang Le Lapérouse cập cảng Chân Mây, đưa hơn 200 khách du lịch và đội ngũ phục vụ (106 khách và 110 thuyền viên) chủ yếu đến từ các nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển… đến Thừa Thiên Huế.

Đoàn du khách quốc tế từ siêu du thuyền Le Lapérouse tham quan di tích Huế. Ảnh: Bảo Minh.

Siêu du thuyền Le Lapérouse là loại tàu du lịch cao cấp có thiết kế sang trọng, có chiều dài hơn 130m, rộng 18m, cao 28m. Siêu du thuyền này do nhà máy đóng tàu VARD (Na Uy) sản xuất, được giới thiệu là con tàu thân thiện với môi trường, trang bị hiện đại với phòng chờ được thiết kế mở rộng ra bên ngoài và dịch vụ chuẩn 5 sao, do hãng tàu Ponant điều hành. Điểm nhấn của tàu này là có cả một khoang phòng chờ đa tầng dưới nước có tên The Blue Eye.

Khởi hành từ Indonesia ngày 20/9 và đã đi qua Singapore trước khi đến Việt Nam, siêu du thuyền thực hiện chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày. Đây là hành trình mới tại khu vực Châu Á được Ponant chào bán trên website của hãng với giá khởi điểm từ 4.240 Euro (gần 100 triệu đồng).

Siêu du thuyền Le Lapérouse thực hiện chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày. Ảnh: Diệu Bình.

Sự kiện siêu du thuyền Le Lapérouse cập cảng Chân Mây và đưa khách đến Thừa Thiên Huế là tín hiệu tích cực đối với việc phục hồi du lịch, đồng thời khởi động lại hoạt động du lịch tàu biển quốc tế tới cảng Chân Mây sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong tháng 9 năm 2022, lượng khách đến Huế đạt 184.872 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 25.591 lượt, tăng hơn 11% so với tháng trước. Khách lưu trú ước đạt 133.180 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt 529 tỷ đồng.