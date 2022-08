“Siêu hạ tầng kết nối” - Động lực thúc đẩy bất động sản Thủ Đức bứt phá trong tương lai

Sở hữu nền tảng giao thông đa kết nối và đồng bộ, TP Thủ Đức được xem là cửa ngõ chiến lược, mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế - xã hội phía Nam.

Với quỹ đất rộng, chính sách quy hoạch hạ tầng đồng bộ, các công trình giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện đã giúp bất động sản TP Thủ Đức liên tục tăng giá.

TP Thủ Đức đang trên đà phát triển vượt bậc

Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, tài chính quan trọng của TP.HCM và cả nước, TP Thủ Đức được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị loại I.



Tại cửa ngõ phía Đông của TP Thủ Đức, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến mở rộng lên 10 - 12 làn xe và hoàn thành trước năm 2025. Đây là tuyến đường quan trọng, đóng vai trò kết nối trực tiếp TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và các thành phố kinh tế, du lịch trọng điểm như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang… Tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ sớm được khởi công xây dựng giai đoạn 1, có điểm đầu trùng với điểm cuối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp liên kết các tỉnh Đông Nam Bộ với khu vực Tây Nguyên, củng cố thêm vị trí kết nối liên vùng của cả TP Thủ Đức, TP.HCM, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trọng điểm phía Nam.



Góp phần thay đổi rõ nét diện mạo của đô thị mới Thủ Đức trong những năm gần đây còn có tuyến đường chính giữ vai trò điều phối giao thông nội đô là đường Võ Chí Công (trước đây là đường Vành đai Đông) đã được mở rộng lên 6 làn xe; tuyến Vành đai 2 dự kiến mở rộng lên 60m dễ dàng kết nối với cao tốc, tuyến Vành đai 3 theo quy hoạch rộng 6 - 8 làn xe đi qua các tỉnh Đông nam bộ gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.



Một trong những biểu tượng giao thông thế hệ mới đang được hoàn thiện tại TP Thủ Đức là tuyến đường sắt đô thị metro số 1 bắt đầu từ cầu Sài Gòn đến depot Long Bình. Trong tương lai, metro số 1 dự kiến sẽ nối dài đến các đô thị liền kề TP Thủ Đức như Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương). Ngoài ra, dự án đường sắt nhẹ từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành có chiều dài 37km cũng đang được nghiên cứu sẽ mở ra khả năng kết nối tối đa của TP Thủ Đức trong tương lai.



TP Thủ Đức sở hữu nền tảng giao thông đa tầng, kết nối đa dạng, đồng bộ.

TP Thủ Đức có nhiều tuyến đường quan trọng kết nối cảng biển được lên kế hoạch nâng cấp và mở rộng từ nay cho đến năm 2025 như dự án khép kín đường vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội; mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 4m, mở rộng đường Nguyễn Thị Định lên 77m; hoàn thiện nút giao Mỹ Thủy kết nối trực tiếp với đường Võ Chí Công; xây dựng đường kết nối cảng Cát Lái với đường Vành đai 2….



Tất cả đã góp phần hoàn thiện bức tranh "siêu hạ tầng kết nối" đa điểm, là "nút giao" quan trọng, hội tụ các loại hình giao thông hiện đại gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường sắt đô thị và đường hàng không, mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho các đô thị trong khu vực.



The Classia hưởng lợi tối đa từ hạ tầng kết nối



Là một trong những chủ đầu tư có quỹ đất lớn tại các vị trí chiến lược của khu Đông TP.HCM, Tập đoàn Khang Điền ("Tập đoàn") tiên phong phát triển các khu dân cư cao cấp quanh trục đường Võ Chí Công - Liên Phường như The Venica, Lucasta, Verosa Park, Melosa, Mega, Jamila, Safira… kiến tạo những không gian sống hoàn hảo, xây dựng cộng đồng văn minh tại khu Đông.



The Classia thuộc quần thể các khu dân cư hiện hữu của Tập đoàn Khang Điền.

The Classia nằm kế cận vòng xoay Liên Phường, vòng xoay Phú Hữu và nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, gần Khu đô thị mới (KĐT) Thủ Thiêm, chỉ 10 - 15 phút về trung tâm Quận 1 và KĐT Phú Mỹ Hưng, thuận tiện di chuyển đến các "thành phố du lịch" nổi tiếng: Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…

Tọa lạc tại vị trí đắt địa của TP Thủ Đức, cư dân The Classia dễ dàng kết nối với tiện ích hiện đại.

The Classia còn sở hữu "ưu thế kép" khi liền kề cụm tiện ích nội khu kết nối liên hoàn tại Mega, Safira: Trường mầm non Blue Sky, mini - mart, café, hệ thống shophouse... Đồng thời, dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại như: Đại học Fulbright, Đại học FPT, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Golf Rạch Chiếc, Khu Công nghệ cao… Tất cả mang đến một cuộc sống năng động, tiện lợi cho cư dân The Classia.

The Classia đã có sổ đỏ từng lô, giấy phép đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán dự kiến vào tháng 09.2022.

Kiến tạo không gian sống hướng đến các giá trị sức khoẻ, The Classia ẩn mình giữa không gian xanh mát từ những cụm công viên trải đều khắp dự án, cùng hệ thống tiện ích đa năng như hồ bơi tràn, hồ bơi trẻ em, khu leo núi, phòng gym, sân tennis trên cao, khu thể thao ngoài trời, chòi thư giãn, vườn BBQ… Tất cả mang đến cuộc sống trọn vẹn, tận hưởng mỗi ngày như ở resort ngay chính trong ngôi nhà của mình tại The Classia.