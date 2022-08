The Classia Khang Điền: Khai trương nhà mẫu – Dấu ấn kiến trúc tân cổ điển

Ngày 13/8 vừa qua, Tập đoàn Khang Điền chính thức khai trương nhà mẫu The Classia tại TP Thủ Đức. Những căn nhà liên kế mang âm hưởng phong cách kiến trúc tân cổ điển tinh tế đã sẵn sàng chào đón những vị khách thượng lưu đến thưởng lãm.





Lễ Khai trương Nhà mẫu The Classia thu hút sự tham gia của nhiều đối tác và khách hàng.

The Classia - Bản giao hưởng vượt thời gian



Trong ngày khai trương, The Classia đã vinh dự chào đón những vị khách đặc biệt đến trải nghiệm thực tế không gian sống lý tưởng của khu nhà mẫu. Với vẻ thanh thoát, tinh tế và hoàn mỹ làm nên giá trị cốt lõi cho phong cách kiến trúc tân cổ điển, The Classia đã chạm đến trái tim của đông đảo khách hàng.

Trong 2 ngày cuối tuần, The Classia đã đón hơn 1000 khách hàng đến tham quan nhà mẫu.

Lấy cảm hứng từ những ngôi biệt thự cổ tại vùng đất Nice, bờ Đông Na nước Pháp, The Classia mang âm hưởng kiến trúc cổ điển phương Tây với mái ngói Mansard đặc trưng màu xám xanh. Cùng với vẻ uy nghi, sang trọng của khối mái hình chóp là các họa tiết phù điêu được trau chuốt tỉ mỉ gợi cảm giác hoài cổ từ những tòa thành tráng lệ.



Hạ tầng, tiện ích nội khu và cảnh quan xanh đã hiện hữu, bảo chứng cho lời cam kết về tiến độ xây dựng của Khang Điền.

Đây còn là dịp để khách hàng cảm nhận trọn vẹn không gian sống thoáng đạt tại The Classia với hệ trần cao cùng cửa sổ mái dọc đón tối đa nguồn gió và ánh sáng tự nhiên, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập năng lượng tươi mới mỗi ngày. Vẻ quý phái của The Classia còn đến từ những đường nét hoa văn tinh tế, uyển chuyển của ban công sắt, kết hợp với lớp đá hoa cương vàng nhạt hài hòa cùng màu sơn họa tiết mang lại đến cảm giác trầm ấm đầy thi vị.

The Classia kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại mang đến vẻ ngoài sang trọng, quý phái.

Nhà mẫu The Classia gồm 1 trệt 3 lầu với nội thất được thiết kế mang những đường nét và họa tiết đơn giản. Đặc biệt, sắc ánh vàng, ánh kim được sử dụng vừa lưu giữ được vẻ sang trọng của trường phái cổ điển vừa mang đến sự tươi mới và trẻ trung, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Tất cả tạo nên những nốt trầm bổng ấn tượng của bản giao hưởng vượt thời gian The Classia, đồng thời giúp dự án mang về giải thưởng Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất và Dự án nhà ở xuất sắc nhất TP.HCM tại Vietnam Property Awards 2021.



Không gian sống lý tưởng cho những chủ nhân thượng lưu



Bên cạnh dấu ấn kiến trúc Tân cổ điển tinh tế, triết lý kiến tạo không gian sống hướng đến các giá trị sức khỏe và cân bằng thân - tâm - trí còn được Tập đoàn Khang Điền nâng lên một tầm cao mới tại The Classia. Với quy mô 4,3 ha, The Classia gồm 176 căn nhà liên kế 1 trệt 3 lầu có diện tích đa dạng, đan xen hài hòa giữa những mảng xanh thiên nhiên tươi mát. Thêm vào đó, phong cách sống gần gũi với thiên nhiên còn được Khang Điền khéo léo đưa vào The Classia với những công viên trải đều khắp dự án. Những cung đường rộng thoáng, rợp bóng cây bên dòng sông nhỏ uốn lượn là nơi tản bộ lý tưởng cho cư dân hít thở bầu không khí trong lành.



Ngoài ra, những hoạt động thể thao đa dạng như bơi lội tại hồ bơi tràn, chơi tennis trên cao… cũng là cách khởi đầu ngày mới đầy ý nghĩa tại The Classia. Sau ngày dài làm việc, những chủ nhân thành đạt sẽ được tận hưởng giây phút ấm áp bên gia đình tại vườn BBQ hay vui chơi cùng con trẻ tại khu leo núi, khu thể thao ngoài trời… Bỏ lại cuộc sống hối hả, ồn ào ngoài cánh cổng The Classia, cư dân sẽ cảm nhận được từng nhịp sống chậm hay tìm về giá trị của bản ngã tại chòi thư giãn…

Hồ bơi phong cách nghỉ dưỡng và sân tennis trên cao tại The Classia.

Kế thừa những giá trị tinh hoa từ khu biệt thự 5 sao The Venica và Verosa Park của Tập đoàn Khang Điền, The Classia không chỉ là sự tổng hòa của kiến trúc - nghệ thuật - tiện ích mà còn là nơi khởi đầu cho sự thịnh vượng của gia chủ. Đặc biệt, yếu tố pháp lý và tính minh bạch trong kinh doanh luôn được Khang Điền đặt lên hàng đầu khi phát triển dự án. Bằng sự chỉn chu trong quy hoạch thiết kế, The Classia sẽ được xây sẵn nhà, đầu tư đồng bộ hạ tầng tiện ích - cảnh quan và đảm bảo pháp lý minh bạch với sổ đỏ từng lô, giấy phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trước khi mở bán dự kiến vào tháng 9/2022.