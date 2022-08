Tập đoàn Khang Điền (KDH) liên tiếp đạt 2 giải thưởng uy tín

Ngày 3 & 4/8 vừa qua, KDH vinh dự được xướng danh tại 2 giải thưởng danh giá: Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất 2022 và Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2022. Đây là 2 giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên bởi tạp chí Forbes Việt Nam và Vietnam Report & báo Vietnamnet.

Lần thứ 7 liên tiếp, Khang Điền vào Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất



Năm 2022 là năm thứ 10 Forbes Việt Nam công bố Danh sách 50 Công ty Niêm yết tốt nhất – các công ty đang dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. Theo thống kê của Forbes Việt Nam, tổng lợi nhuận sau thuế của Top 50 công ty tốt nhất 2022 đạt 193.183 tỉ đồng, tăng 10,7% so với danh sách năm 2021. Tổng doanh thu các công ty trong danh sách đạt 1.192.754 tỉ đồng.

Trong danh sách này, Forbes Việt Nam đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2016 – 2021. Vốn hóa các công ty trong danh sách được chốt vào ngày 30/5/2022.

Đại diện Tập đoàn Khang Điền nhận giải thưởng Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất năm 2022.

Nhóm ngành bất động sản năm 2022 ghi nhận 3 công ty trong danh sách gồm: Hà Đô, Khang Điền (KDH) và Nam Long.



2 năm liên tiếp vinh danh tại Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả

Trong khuôn khổ Lễ Công bố bảng xếp hạng VIX50 do Vietnam Report phối hợp cùng VietNamNet tổ chức, Khang Điền tiếp tục được vinh danh Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2022. Giải thưởng ghi nhận những công ty đại chúng không những thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính và truyền thông, mà còn thể hiện tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế trong ngành.

Đại diện Tập đoàn Khang Điền (giữa) nhận giải thưởng Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2022.

Trong năm 2021, với doanh thu 3.738 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.202 tỷ đồng, KDH đã hoàn thành 100% kế hoạch, tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt 32.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tháng 06.2021, với định hướng kinh doanh hiệu quả, giá trị vốn hóa của KDH vượt mốc tỷ USD, góp mặt vào danh sách các doanh nghiệp tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả này cho thấy sức mạnh nội tại, khả năng thích ứng, vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội của Tập đoàn Khang Điền trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Hơn 2 thập kỷ theo đuổi giá trị thật, Khang Điền luôn hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian sống hoàn hảo, xứng đáng trở thành "nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm" cho khách hàng. Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi: pháp lý vững chắc, thông tin minh bạch, sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, Khang Điền đã mang đến cho khách hàng niềm tin và sự an tâm tuyệt đối về chủ quyền sở hữu tài sản giá trị của mình.

Dấu ấn đặc biệt năm 2022 với khu nhà liên kế The Classia

Viết tiếp câu chuyện thành công ở phân khúc nhà liên kế & biệt thự hạng sang tại TP. Thủ Đức, ngày 04.08 vừa qua, Tập đoàn Khang Điền chính thức công bố dự án The Classia – Bản giao hưởng vượt thời gian, kế thừa những giá trị tinh hoa từ Khu biệt thự 5 sao The Venica và Verosa Park.



Với quy mô 4,3 ha, 176 căn nhà liên kế 1 trệt 3 lầu tại The Classia mang âm hưởng của lối kiến trúc tân cố điển (neo classic) độc đáo. Sự kết hợp hài hòa giữa hoài cổ & hiện đại đã giúp dự án mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc nhất TP.HCM) tại Vietnam Property Awards 2021.

The Classia lấy cảm hứng thiết kế từ những công trình có vẻ đẹp trường tồn, được lưu giữ theo thời gian của thành phố Nice (Pháp).

Với triết lý kiến tạo không gian sống hướng đến các giá trị sức khoẻ, The Classia ẩn mình giữa không gian xanh mát từ những cụm công viên trải đều khắp dự án, cùng hệ thống tiện ích đa năng như hồ bơi tràn, hồ bơi trẻ em, khu leo núi, phòng gym, sân tennis trên cao, khu thể thao ngoài trời, chòi thư giãn, vườn BBQ…

The Classia gây ấn tượng với sân tennis trên cao, là nơi vui chơi, thể thao cho cư dân mỗi ngày.

Hiện dự án đã có giấy phép xây dựng và văn bản đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán dự kiến vào tháng 9/2022. The Classia hứa hẹn là chốn an cư lý tưởng cho mọi gia đình, thỏa cái tôi vui sống của bất kỳ ai đang kiếm tìm một mái ấm hoàn mỹ với pháp lý vững chắc, minh bạch.