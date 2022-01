Singapore: Tăng trưởng GDP quý IV/2021 vượt mức trước đại dịch, dự báo +3,8% năm 2022

Theo báo cáo mới nhất của nhóm chuyên gia Maybank về nền kinh tế lớn thứ 4 của Đông Nam Á – Singapore, GDP năm 2021 đã phục hồi vượt mục tiêu, dù ngành du lịch mũi nhọn của quốc đảo giàu có này vẫn còn những tổn thương từ đại dịch.

Ngày 03/01/2022, nhóm chuyên gia của Ngân hàng Maybank gồm nhà phân tích Chua Hak Bin và Lee Ju Ye đã xuất bản báo cáo mới nhất về nền kinh tế đất nước giàu mạnh hàng đầu Đông Nam Á – Singapore - trong quý IV và sơ bộ cả năm 2021.



Theo đó, trong quý IV/2021, GDP của Singapore đã vượt mức trước đại dịch với dẫn đầu là ngành sản xuất – chế tạo với tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch mũi nhọn trước đây của Singapore có dấu hiệu khả quan hơn nhưng vẫn chưa thể bứt phá do các lệnh hạn chế di chuyển thắt chặt trở lại từ khi Omicron xuất hiện.

Tăng trưởng GDP của Singapore theo năm. Nguồn: CEIC

Tăng trưởng GDP quý IV vượt mức trước đại dịch, dự báo năm 2022 bứt phá



Nền kinh tế của Singapore tiếp tục phục hồi trong quý IV, điều này là nhờ thúc đẩy từ khu vực sản xuất và dịch vụ hồi phục nhanh chóng. Trong quý IV/2021, GDP tăng +5,9% so với năm ngoái (quý III đạt +7,1%). Điều chỉnh theo mùa hàng quý, GDP quý IV tăng +2,6%, quý III là +1,2% so với cùng kỳ năm trước.



Dựa trên ước tính trước đó của quý IV, GDP kế hoạch sẽ đạt tăng trưởng +7,2% trong năm 2021 (so với -5,4% năm 2020), khớp với ước tính của Chính phủ là khoảng +7% cũng như dự báo của nhóm chuyên gia là +7,1%.



Như vậy, so với quý IV/2019 - trước đại dịch xảy GDP quý IV/2021 của Singapore tăng +3,4% (tương tự GDP quý III đã tăng +0,8%). Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong lĩnh vực sản xuất (+25,7% so với quý 4 năm 19), trong khi đó dịch vụ (-0,3%, thấp hơn quý 4 năm 2019) vẫn đang xoay xở để về lại mức trước đại dịch. Cùng với đó, tăng trưởng của ngành xây dựng (-26% dưới 4Q19) vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước đại dịch.

Tỷ lệ tăng trưởng theo ngành của Singapore (In nghiêng là dự báo của Maybank). Nguồn: CEIC

Sản xuất tăng vọt, Xây dựng sụt giảm vì thiếu lao động



Tăng trưởng sản xuất đạt +14% (so với +7,9% trong quý 3), với tất cả các nhóm ngành đều ghi nhận mức tăng trưởng trong quý IV. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) nhấn mạnh rằng điện tử và cơ khí chính xác dẫn đầu tăng trưởng do nhu cầu toàn cầu về chip và thiết bị liên quan đang phục hồi. Báo cáo trước đó của quý IV dự đoán sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh +10,7% trong tháng 12 (so với +14,6% trong tháng 11). Nhìn chung cho năm 2021, ngành sản xuất tăng +12,8% (so với + 7,5% vào năm 2020), đạt kết quả tốt nhất kể từ năm 2010.

Ngành xây dựng tăng trưởng chậm hơn, chỉ +2% trong quý 4 so với năm ngoái (quý III tăng trưởng đạt +66,3%), cho thấy mức giảm -4,4% trong quý được điều chỉnh theo mùa (trong quý III là +4,9%). Các hoạt động xây dựng bị hạn chế bởi tình trạng thiếu lao động do đóng cửa biên giới kéo dài. MTI cảnh báo rằng sẽ mất kha khá thời gian để giải quyết triệt để tình trạng thiếu lao động và hoạt động xây dựng năm 2022 có thể sẽ duy trì ở mức thấp hơn cả trước đại dịch.

Dịch vụ nhìn chung cải thiện trừ dịch vụ ăn ở

Dịch vụ tăng trưởng +4,6% so với năm ngoái (+6,2% trong quý IV) và cải thiện +2,5% trên cơ sở điều chỉnh theo mùa hàng quý (so với +1,1% của quý III). Tăng trưởng mạnh nhất được ghi nhận trong lĩnh vực thông tin điện tử, tài chính - bảo hiểm và dịch vụ chuyên nghiệp (+6% so với +8% trong quý III), nhờ sự thúc đẩy từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp CNTT & kỹ thuật số, hoạt động xuất bản trò chơi - phần mềm và quản lý quỹ. Cùng với đó, thương mại - vận chuyển & lưu trữ lại giảm trong quý 4 (+4,3% so với + 6,1% trong quý III).

Tăng trưởng theo ngành của Singapore. Nguồn: CEIC

Khối lưu trú - thực phẩm, bất động sản, quản trị - hỗ trợ và các dịch vụ khác tăng +3,1% trong quý IV (so với +3,8% trong quý III), với tất cả các lĩnh vực đều ghi nhận sự phát triển, ngoại trừ lĩnh vực dịch vụ ăn uống & lưu trú - mà MTI cho là do các lệnh giãn cách xã hội thắt chặt hơn so với quý IV/2020. Nhóm này vẫn thấp hơn 7,1% so với mức trước đại dịch (quý IV/2019). Việc bán vé cho các chuyến bay và xe buýt thuộc chương trình Vaccinated Travel Lane (VTL) – tạm dịch Cung đường Du lịch Tiêm phòng – địa điểm đến là Singapore đã bị đình chỉ từ ngày 23/12/2021 đến ngày 20/01/2022 do lo ngại về làn sóng Omicron và gia tăng các ca Covid-19 nhập cảnh.

Dự báo lãi suất liên ngân hàng sẽ tăng trong 3 tháng tới

Các chuyên gia kỳ vọng lĩnh vực dịch vụ cho thấy sự tăng trưởng trong quý 4 (báo cáo sẽ được công bố vào giữa tháng 2), và đưa tăng trưởng GDP thực tế của quý IV/2021 lên trên +6% qua đó tăng trưởng GDP cả năm lên +7,3%. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại có thể đạt kết quả cao hơn so với ước tính trước đó nhờ hoạt động tái xuất khẩu hàng hoá phi dầu mỏ (+19,2% trong tháng 10-tháng 11 so với +16,4% trong quý 3) và tăng trưởng doanh số bán lẻ (+6,4% trong tháng 10) trong quý cuối cùng.



Bất chấp những lo ngại về biến thể Omicron, việc đi lại của mọi người đến các địa điểm bán lẻ & giải trí đã được cải thiện trong tháng 12, tuy vẫn thấp hơn khoảng 5% so với mức trước đại dịch.

Báo cáo dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 ở mức +3,8%, thấp hơn một chút so với mức trung bình của phạm vi dự báo từ MTI là 3% -5%. Dịch vụ và xây dựng sẽ bắt kịp trong năm nay trong khi động lực sản xuất sẽ giảm từ mức cao của năm 2021. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục mở cửa trong quý I/2022 khi số ca Covid-19 cần nhập viện đang đà giảm và ngày càng có nhiều người được tiêm các mũi tăng cường hơn. Tính đến ngày 25/12, 36% dân số đã được tiêm đầy đủ.

Số ca Covid-19 nhập viện tại Singapore. Nguồn: CEIC

Cuối cùng, báo cáo của nhóm chuyên gia nâng dự báo lãi suất liên ngân hàng Singapore trong 3 tháng sẽ tăng từ 0,62% lên 0,98% vào năm 2022, để chạm mức 1,52% vào năm 2023.



Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất chính sách +75 điểm phần trăm lên 0,75% - 1% vào năm 2022 và thêm +75 điểm phần trăm lên 1,5% -1,75% vào năm 2023, phù hợp với chiến lược mới tại cuộc họp tháng 12/2021.



Với dự đoán GDP tăng vượt mức trước đại dịch và lạm phát đạt đỉnh vào Quý II/2022, các nhà phân tích kỳ vọng Cơ quan tiền tệ Singapore sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ một lần nữa vào tháng 4/2022 bằng cách điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa đa phương của đồng đô la Sing.