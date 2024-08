SJ Group báo lãi 6 tháng tăng 42%, dự án Nam An Khánh có phải "át chủ bài"?

Một diễn biến liên quan khác, mới đây, SJ Group đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh tại dự án Nam An Khánh giữa SJ Group và CTCP Smart Real Estate Việt Nam.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức - Hà Nội. Dự án Nam An Khánh có diện tích sử dụng đất là 234.4 ha, trong đó 15,3 ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.