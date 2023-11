Số lượng đơn hàng giảm, May Sông Hồng (MSH) báo lãi 9 tháng giảm 41%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, May Sông Hồng báo lãi trước thuế 205,2 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước. Sau thuế, May Sông Hồng thu về 163,9 tỷ đồng, đi lùi 41% so với năm trước.

CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH) mới đây công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.206 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp 129,3 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 25% lên 51,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 142% lên hơn 24 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay gần 12 tỷ đồng, tăng 24%. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 37% còn 43,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28% còn 45,9 tỷ đồng.

Hết quý III, May Sông Hồng báo lãi trước thuế 66,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 51,2 tỷ đồng, đều giảm 54% so với năm trước.

May Sông Hồng cho biết, trong quý III/2023, số lượng các đơn hàng của công ty giảm, cùng với chi phí đầu vào tăng dẫn đến lợi nhuận giảm 54% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023.

9 tháng đầu năm 2023, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.385,2 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 31% lên 122,2 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi tiền gửi đạt 85 tỷ đồng (cùng kỳ ở mức 51,8 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, May Sông Hồng báo lãi trước thuế 205,2 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước. Sau thuế, May Sông Hồng thu về 163,9 tỷ đồng, đi lùi 41% so với năm trước.

So với kế hoạch chỉ tiêu đạt 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2023, sau 9 tháng đầu năm, May Sông Hồng đã thực hiện được 59% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, May Sông Hồng ghi nhận tổng tài sản ở mức 3.763 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 1.492,4 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 120% lên 747,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 596 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng nợ phải trả của May Sông Hồng tăng 17% so với đầu năm lên 1.847,2 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ở mức 1.033,7 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm, bao gồm một số khoản vay lớn như: Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (313,9 tỷ đồng), vay ngắn hạn Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (217,4 tỷ đồng),…