Sáng 19/8, liên quan đến đề nghị xin nâng gấp đôi công suất khai thác của mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng, do Công ty Công ty CP Đầu tư phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi làm chủ sở hữu, PV Etime đã trao đổi và nhận được phản hồi từ đại diện Sở NN&MT.

Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, đại diện Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xem xét, tổ chức Đoàn kiểm tra đối với mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT nhận thấy mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng, cơ bản đáp ứng được các điều kiện để nâng công suất lên gấp đôi, so với hiện nay.

Vì vậy, Sở NN&MT đã hướng dẫn chủ sở hữu là Công ty Công ty CP Đầu tư phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi, thực hiện các thủ tục theo quy định, để sở tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh quyết định.

Mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng là 1 trong số mỏ cát được tổ chức đấu giá thành vào đầu năm 2023, nằm trên địa bàn xã An Phú và phường Trương Quang Trọng (trước là xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi).

Hoạt động tại mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng.Ảnh: CX

Mỏ cát Tịnh An- Nghĩa Dũng có diện tích lên đến 53,4 ha và trữ lượng gần 2 triệu m3, gồm cát làm vật liệu xây dựng thông thường hơn 1 triệu m3; còn lại là khoáng sản đi kèm là cát làm vật liệu san lấp.

Theo giấy phép mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cung cấp, công suất khai thác của mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng là 200.000m3/năm, trong đó cát xây dựng 105.000m3 và cát san lấp 95.000m3.

Việc cho nâng công suất đối với số mỏ đã được cấp phép và đang còn trong thời gian hoạt động, theo đại diện Sở NN&MT tỉnh là một giải pháp tối ưu để giải quyết nguy cơ tăng “nóng”, do nguyên nhân khách quan cho thị trường Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Với công suất được phép khai thác nêu trên, chỉ tính riêng đối với cát xây dựng thì mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng, chiếm khoảng 2/3 tổng công suất của 4 mỏ cộng lại.

Đến thời điểm này mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng là mỏ cát lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, những tháng gần đây, do một số nguyên nhân nên nguồn cát xây dựng ở các tỉnh lân cận là TP.Đà Nẵng (trước là tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng) đang khan hiếm trầm trọng, dẫn đến giá cát tăng vọt với mức nhiều thời điểm lên gần cả triệu đồng/m3, nhưng không có để mua.

Nhiều công trình, dự án đang triển khai tại Quảng Ngãi cần 1 số lượng lớn cát xây dựng.Ảnh: CX

Vì vậy, nhà thầu từ tỉnh bạn (TP.Đà Nẵng), ồ ạt đưa phương tiện vào Quảng Ngãi mua cát chở về thi công và tình trạng trên, tạo ra nguy cơ nguồn cung của cát xây dựng trên địa bàn Quảng Ngãi dễ bị thiếu hụt theo. Điều này, dẫn đến bất ổn thị trường, gây ảnh hưởng cho công trình xây dựng đã và đang triển khai tại địa phương.

Trong khi đó đại diện ngành chủ quản là Sở NN&MT cho biết, để hoàn thành cấp phép và đưa vào hoạt động đối với 1 mỏ cát mới, phải mất 6 – 7 tháng, hoặc kéo dài cả năm để làm đầy đủ các thủ tục.

Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng.Ảnh: CX

Vì vậy, việc cho nâng công suất đối với số mỏ đã được cấp phép và đang còn trong thời gian hoạt động, theo đại diện Sở NN&MT tỉnh là một giải pháp tối ưu để giải quyết nguy cơ tăng “nóng”, do nguyên nhân khách quan cho thị trường Quảng Ngãi.