Sợi Thế Kỷ (STK) dự trình mục tiêu tăng trưởng 4,5% trong năm 2023, chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Sợi Thế Kỷ (STK) sẽ xin ý kiến về mục tiêu kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 2.149,3 tỷ đồng, tăng 1,6% so với kết quả đạt được năm 2022; lợi nhuận sau thuế 253,14 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Công ty CP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 30/3 tới tại Khách sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, quận 5, TP.HCM.



Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo STK dự kiến sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 là tổng doanh thu dự kiến 2.149,3 tỷ đồng, tăng 1,6% so với kết quả đạt được năm 2022; lợi nhuận sau thuế 253,14 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Sợi Thế Kỷ cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 12,27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ. Thời điểm phát hành là trong năm 2023 sau khi được UBCK chấp thuận.

Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát giảm so với năm 2022, trong đó thù lao HĐQT giảm từ 1,275 tỷ đồng trong năm 2022 xuống còn 1,2 tỷ đồng trong năm 2023; Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên mức thù lao 180 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023, gồm Ernst&Young, PwC và Deloitte.

Năm 2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu 2.116,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm trước và hoàn thành 81,24% kế hoạch đề ra; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 13,7%, đạt 240,4 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch.

Trước đó, dự báo về triển vọng của STK, Chứng khoán VNDirect cho rằng, Công ty có thể gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm và kết quả kinh doanh chỉ khởi sắc từ quý III khi lạm phát hạ nhiệt ở các thị trường xuất khẩu chính và lượng đơn đặt hàng vụ xuân 2024 gia tăng.

VNDirect kỳ vọng, nhà máy Unitex giai đoạn 1 của Sợi Thế Kỷ sẽ chạy thương mại trong quý IV/2024, nâng tổng công suất của công ty lên 96.000 tấn/năm để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với sợi tái chế ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Khi dự án Unitex hoàn thành, công ty sẽ trở thành nhà sản xuất sợi lớn thứ hai tại Việt Nam vào năm 2025. Song, thời gian xây dựng nhà máy có thể lâu hơn dự kiến, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch và kết quả kinh doanh của công ty.

Theo công ty chứng khoán, lợi nhuận ròng của Sợi Thế Kỷ có khả năng tăng trở lại từ quý III nhờ nhu cầu phục hồi và khách hàng tăng hàng tồn kho để sản xuất cho quý I/2024. Sản lượng bán hàng trong giai đoạn 2023 – 2024 có thể tăng lần lượt 5%, 22% đưa mức tăng trưởng lợi nhuận ròng giai đoạn này trở lại mức hai chữ số.

Tuy nhiên, sóng gió vẫn còn ở phía trước khi kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam bắt đầu chậm lại trong quý IV/2022 ( giảm 12% so với cùng kỳ) do lạm phát cao và suy thoái kinh tế ở các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và châu Âu. Do đó, nhu cầu của các thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sẽ vẫn giảm vào năm 2023.

VNDirect kỳ vọng, nhà máy Củ Chi sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 2 để xuất sợi cho các đơn đặt hàng may mặc mùa đông. Trước đó, hồi tháng 10/2022, Sợi Thế Kỷ đã đóng cửa nhà máy Củ Chi do nhu cầu yếu trong khi nhà máy này chiếm tới 30% năng lực sản xuất của công ty.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích vẫn nhận định, trong 6 tháng đầu năm, công ty có thể gặp khó khi sản lượng bán dự kiến sẽ chỉ tăng 10% so với nửa cuối năm 2022.