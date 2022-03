Tạm giữ gần 10.000 bộ kit test nhanh Covid 19 không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP.HCM

Cơ quan chức năng vừa tiến hành tạm giữ gần 10.000 bộ kit test nhanh Covid 19 không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP.HCM.

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã xây dựng kế hoạch và triển khai chỉ đạo đến các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp cùng các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh các mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 25/3/2022, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM, Công an Quận Tân Phú, Đội Quản lý thị trường số 14, Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh test Covid-19 thuộc công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LK, tại địa chỉ 17A đường Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện 9.455 bộ test Covid-19 ngoại nhập các loại, chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không thực hiện niêm yết giá bán theo quy định.

Ông Phú trình bày toàn bộ hàng hóa nêu trên do một người Campuchia giới thiệu cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LK. Toàn bộ hàng hóa nêu trên không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.