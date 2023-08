Tập đoàn Cienco4 giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm mạnh

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (UPCoM: C4G) vừa có giải trình về biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất quý II/2023.

Giải trình về lợi nhuận chênh lệch trên báo cáo riêng, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng giám đốc Tập đoàn Cienco4 chỉ ra nguyên nhân là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II/2023 giảm 30,03% và chi phí tài chính quý II/2023 tăng 106,13% so với cùng kỳ năm 2022.



Cụ thể, lãi suất 6 tháng đầu năm 2022 thấp hơn lãi suất 6 tháng đầu năm 2023 và phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng năm 2023 cao hơn cùng kỳ năm 2022. do trong kỳ Cienco4 trúng nhiều gói thầu lớn.

Tập đoàn Cienco4 đã tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2023.

Nguyên nhân trên khiến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý II/2023 giảm 17,29% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, ông Huỳnh cho biết, nguyên nhân là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qúy II/2023 giảm 20,64% và chi phí tài chính tăng 83,70% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này khiến cho lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất giảm 20,97% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của Tập đoàn Cienco4, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Cienco4 đạt 1.082 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Cienco4 chỉ đạt gần 78 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% .

Năm 2023, Cienco4 đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 4.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 330 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 117% so với thực hiện 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Cienco4 mới chỉ thực hiện được 25% chỉ tiêu tổng doanh thu và 24% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Tính đến ngày 30/6/2023, quy mô tài sản C4G đạt 9.639 tỷ đồng, tăng 17% so đầu năm. Về tiền mặt, Cienco4 nắm giữ 713 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, gấp 3 lần đầu năm; phần lớn là các khoản tương đương tiền 580 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 166 tỷ đồng, gấp 11 lần đầu năm; toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, lên gần 3.867 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho hơn 902 tỷ đồng, tăng 12%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm nhẹ còn gần 23 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn 5.944 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 920 tỷ đồng, khoản vay tài chính dài hạn gần 2.380 tỷ đồng.