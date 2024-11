Tập đoàn DIC: Giải thể chi nhánh DIC Him Lam, Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký nhận thừa kế 10 triệu cp

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC, HoSE: DIG) đã quyết định giải thể một chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, Tập đoàn DIC thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng hợp tác và Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn DIC và CTCP Him Lam. Theo đó, thông qua chủ trương giải thể chi nhánh Ban quản lý dự án DIC Him Lam tại Khu Trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi nhánh DIC Him Lam được thành lập ngày 2/5/2019 với hoạt động chính là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, mua bán nhà.

Tính tới 30/9/2023, Tập đoàn DIC đang sở hữu 10 Công ty con, 6 Công ty liên kết và 1 công ty liên doanh.

Ở diễn biến liên quan, trong thời gian từ ngày 21/10 đến ngày 19/11, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC, con trai cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đã nhận thừa kế hơn 11 cổ phiếu DIG trong tổng số 20,75 triệu cổ phiếu đăng ứng, tương ứng đạt 53% tổng đăng ký.

Sau giao dịch, ông Cường nâng sở hữu từ 10,16%, lên 11,96% vốn điều lệ. Lý giải việc không giao dịch hết cổ phiếu đăng ký, ông Nguyễn Hùng Cường cho biết, hiện đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có liên quan theo quy định.

Trích thông báo giao dịch của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 21/12, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ tiếp tục đăng ký nhận thừa kế thêm 9,75 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu từ 11,96% lên 13,56% vốn điều lệ theo phương thức chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.