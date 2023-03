Tập đoàn Thiên Long (TLG) lợi nhuận tháng đầu năm 2023 "bốc hơi" tới 77%

Trong tình trạng chi phí tăng cao liên tục tiếp diễn từ quý IV/2022 tới nay khiến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong tháng đầu năm 2023 đều giảm so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng đầu năm 2023, ghi nhận lợi nhuận "bốc hơi" 77%

Cụ thể, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu đạt 219 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận chỉ còn 7 tỷ đồng (giảm tới 77% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu tăng 19% lên 105 tỷ đồng, đóng góp 48% tổng doanh thu.

Theo Thiên Long, kết quả kinh doanh kỳ này có chênh lệch đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đa phần là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay diễn ra sớm và gần với kỳ nghỉ lễ trước đó, khiến nhu cầu về tích trữ hàng hóa của Thiên Long thấp trong tháng 1. Tuy nhiên, nhu cầu về sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu vẫn gia tăng và thường tập trung vào đầu năm, phần nào giải thích lý do lượng hàng tồn kho cũng như chi phí sản xuất tăng so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó phần lớn đến từ chi phí nhân viên. Tính tới đầu năm 2023, số lượng nhân viên của Thiên Long tăng 13% lên 3.360 nhân viên.

Nói thêm về triển vọng năm 2023, Công ty cho biết năm 2022 đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ nhờ đòn bẩy từ sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, sự hồi phục ở mọi lĩnh vực đã trở lại sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sang năm 2023 ngành bán lẻ sẽ phải đối mặt với những thách thức về lạm phát, lãi suất tăng cao ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của người tiêu dùng.

Tập đoàn Thiên Long vẽ ra bức tranh kinh doanh năm 2022 rực rỡ sắc màu

Kết quả kinh doanh 4 năm gần đây của Tập đoàn Thiên Long

Trước đó, báo cáo tài chính quý IV/2022 của TLG cho thấy, hàng loạt chi phí của Thiên Long đều tăng cao. Đáng chú ý nhất là chi phí bán hàng (tăng 47%), chi phí tài chính tăng lên gấp 7,6 lần và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 15%) so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả, Thiên Long báo lỗ sau thuế 2,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng 97 tỷ đồng. Kết quả này tương đối bất ngờ khi trước đó Thiên Long báo lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong hai tháng 10 và 11.2022.

Tuy vậy, nhìn chung năm 2022 là một năm mà doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Thiên Long ghi nhận kết quả kỷ lục, đạt lần lượt 3.521 tỷ đồng và 401 tỷ đồng, tăng 32% và 45% so với năm 2021, vượt 8% doanh thu và 43% lợi nhuận theo kế hoạch đề ra trong ĐHĐCĐ.