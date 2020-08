Tất tần tật những điều cần biết về Kia Sedona 2021 mới ra mắt

Sử dụng khung gầm cỡ trung mới do Kia phát triển, Sedona 2021 được gọi là xe gia đình đa dụng với thiết kế trẻ trung, năng động hơn đáng kể so với người tiền nhiệm cùng công nghệ kết nối, an toàn và tiện nghi bên trong tân tiến hơn.

