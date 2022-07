Techcombank: Nợ xấu giảm còn 0,6%, báo lãi tới 14.100 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Techcombank tiếp tục duy trì hiệu quả vượt trội với lợi nhuận trước thuế đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22.3%.

Ngày 21/07/2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính Quý II/2022 cũng như công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm với mức lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

Techcombank báo lãi lên tới 14.100 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Cụ thể, Quý II/2022, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập đạt 11.035 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ; trong đó: Thu nhập lãi đạt 7.793 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2.077 tỷ đồng và các khoản thu nhập khác chiếm phần trăm còn lại. Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 21,1 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.321 tỷ đồng trong quý II, tương ứng 6 tháng đầu năm Techcombank báo lãi tới 14.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngân hàng đã đẩy nhanh việc đa dạng hóa dư nợ tín dụng, hướng tới các khách hàng cá nhân – phân khúc chiếm 46,6% dư nợ tín dụng tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2022, tăng từ mức 38,8% vào cuối tháng 3 năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II/2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Techcombank

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 205,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng của Ngân hàng. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 20,8% so với cuối quý 2 năm 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,7% dư nợ tín dụng toàn Ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% tại quý 2/2021 và mức 45,6% của quý 1/2022.

Tổng tiền gửi 321,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,2% từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 169,0 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý 2 năm 2021.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 2 năm 2022 ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh đạt 171,6%, phản ánh chất lượng và sự ổn định của tài sản trong và sau đại dịch COVID

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Techcombank đạt 623,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý 2 năm 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/07, giá cổ phiếu TCB tăng 550 đồng so với phiên giao dịch trước. Hiện cổ phiếu TCB đang ở giá 36.850 đồng