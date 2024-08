Techcombank nới room ngoại, chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 70.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – HoSE: TCB) vừa công bố nghị quyết về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, Techcombank dự kiến chào bán 19,83 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 0,2815%. Trong đó hơn 6,4 triệu cổ phiếu phát hành cho người lao động nước ngoài và trên 13,4 triệu cổ phiếu cho người lao động Việt Nam.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến sẽ thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2024. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn thành chào bán, Techcombank sẽ nâng vốn điều lệ lên 70.648 tỷ đồng.

Đợt phát hành ESOP này dành cho cả người lao động nước ngoài nên Techcombank cũng thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) tối đa từ 22,48% thành 22,51%.

Việc điều chỉnh này có hiệu lực vào ngày kết thúc đợt chào bán ESOP năm 2024.

Trích Quyết định nới room ngoại của Techcombank

tỷ lệ sở hữu nước ngoài ngày 18/8/2024 tại VSDC

Theo thông tin từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), tại ngày 18/8 (ngày hiệu lực), tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại Techcombank đang là 21,05%. Số lượng cổ phiếu mà NĐT nước ngoài còn có thể nắm giữ thêm là hơn 101,2 triệu cổ phiếu.

Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, CASA và an toàn vốn (CAR) tiếp tục dẫn đầu ngành

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập lãi thuần (NII) tăng lên 18,0 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 2 NII đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với quý trước (tương đương mức tăng 50,6% so với quý 2 năm 2023).

Kết quả này được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng lành mạnh và chi phí vốn tiếp tục giảm xuống mức 3,2%. Nhờ vậy, biên lãi thuần (NIM) theo quý cải thiện lên mức 4,6%.

Ngân hàng ghi nhận 1.420 tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác, với mức tăng trưởng cao 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu dẫn dắt bởi lãi từ hoạt động kinh doanh trái phiếu.

Tín dụng và tiền gửi của khách hàng tăng mạnh, số dư CASA tiếp tục ở mức cao kỷ lục với hơn 180 nghìn tỷ đồng. Tại cuối quý 2/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng 6,9% so với đầu năm và 24,0% so với cùng kỳ năm trước lên mức 908,3 nghìn tỷ đồng.

Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 11,6% so với đầu năm lên ngưỡng 591,6 nghìn tỷ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tiền gửi của khách hàng đạt 481,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,0% so với đầu năm and 26,2% N/N. Số dư CASA tuy giảm nhẹ so với quý trước, vẫn giữ ở mức cao nhất trong lịch sử, hơn 180 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ CASA giảm xuống 37,4%, từ mức 40,5% tại quý đầu năm, chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn tăng trở lại.