Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.600 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.500 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước và biên lãi thuần giảm xuống mức 4,6%.

Trong kỳ, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm mạnh, từ 34 tỷ đồng của quý I/2022 xuống âm 229 tỷ đồng của quý I/2023.



Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ 96 tỷ đồng kỳ trước sang lãi 29 tỷ đồng kỳ này; mua bán chứng khoán đầu tư giảm lỗ từ 219 tỷ xuống 31 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động khác mang về hơn 1.000 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp đôi so với quý I/2022.

Kết quả, Techcombank ghi nhận gần 9.300 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, Techcombank ghi nhận chi phí hoạt động tăng nhẹ 4,6% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.142 tỷ đồng. Hạng mục này tăng do ghi nhận chi phí khấu hao tài sản cố định tăng 47% so với cùng kỳ, đạt hơn 249 tỷ đồng và chi phí công nghệ thông tin tăng 170%, từ gần 79 tỷ đồng của cùng kỳ lên hơn 213 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cụ thể trong quý I/2023 của Techcombank

Kết quả, Techcombank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế giảm 17% so với cùng kỳ, đạt hơn 5.623 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.537 tỷ đồng. Theo kế hoạch kinh doanh mới được cổ đông thông qua, Techcombank đặt mục tiêu thu về 22.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 14% so với kết quả năm 2022), ngân hàng này đã hoàn thành gần 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Techcombank đạt 723.500 tỷ đồng, tăng 3,5% so với hồi đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt 387.300 tỷ đồng, tăng 8,1%. Trong đó, số dư tiền gửi có kỳ hạn đạt 263.200 tỷ đồng, tăng 16,5% và số dư tiền gửi không kỳ hạn đạt 124.100 tỷ đồng, giảm 6,3%.

Dư nợ cho vay khách hàng (bao gồm cả các khoản cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước cho khách hàng) đạt 465.525 tỷ đồng, trong khi vào thời điểm cuối năm 2022 là 420.523 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,7%.

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Cùng với đà tăng của dư nợ cho vay khách hàng, số dư nợ xấu (nhóm 3-5) của Techcombank cũng tịnh tiến. Từ 3.032 tỷ đồng (cuối năm 2022) tăng lên khoảng 3.946 tỷ đồng tại ngày 31/3/2023, tương ứng tăng 30%. Kéo theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0,7% lên 0,85%. Tuy nhiên, đây vẫn là tỷ lệ nợ xấu thuộc top thấp nhất trong số các tổ chức tín dụng hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, giá cổ phiếu TCB giảm 1,34% so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng giảm 400 đồng). Hiện đang ở mức 29.500 đồng/ cổ phiếu.