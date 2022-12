Tính đến tháng 11/ 2022, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng hơn 2,4 triệu lượt khách lưu trú tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ.

Ngày 2/12, thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 11 tháng năm 2022, Khánh Hòa đón khoảng hơn 2,4 triệu lượt khách lưu trú tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 225.000 lượt (hơn 110.000 khách Hàn Quốc), gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ; khách nội địa đạt hơn 2,2 triệu lượt, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu du lịch ước đạt hơn 12.828 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Các du khách đến tham quan Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Hiện nay, Sở Du lịch đang lên kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đón đoàn Famtrip của các cơ quan truyền thông và doanh nghiệp du lịch, báo chí từ Hàn Quốc đến khảo sát điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Riêng các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa, hiện đang lên kế hoạch trang trí, quảng bá sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.