Thành tích phục hồi kinh tế Trung Quốc được thổi phồng

Các nghiên cứu chỉ ra rằng thành tích phục hồi kinh tế đầy ấn tượng của Trung Quốc là một bức tranh chắp vá, không sát với thực tế.

3.2 per cent in the second quarter of 2020 from a year earlier, having slumped by a record 6.8 per cent in the first three months of the year.">Theo số liệu của chính quyền Trung Quốc, GDP quý II tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng Trung Quốc trong quý III sẽ đạt trên 5%. Trung Quốc được đánh giá là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới phục hồi sau dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo South China Morning Post, khảo sát của China Beige Book - một công ty phân tích độc lập - cho thấy kết quả khác với những gì chính quyền Bắc Kinh công bố.

"Đối với các công ty lớn, có trụ sở tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Đông, nền kinh tế đang tăng tốc. Đây là bức tranh mà chính phủ Trung Quốc muốn khoe và hầu hết chuyên gia kinh tế nước ngoài đều thấy”, South China Morning Post dẫn lời ông Derek Scissors, nhà kinh tế trưởng tại China Beige Book, cho biết.

"Nhưng với phần còn lại của Trung Quốc, phần lớn doanh nghiệp ở các khu vực khác, sự hồi phục diễn ra chậm chạp”, ông nói thêm.

Kinh tế Trung Quốc dần phục hồi sau dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images.

China Beige Book khảo sát 3.300 doanh nghiệp trong 34 ngành nghề tại các tỉnh thành Trung Quốc. Kết quả cho thấy tăng trưởng sản lượng và doanh thu của các doanh nghiệp ở những vùng ngoài Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Đông sẽ sụt giảm trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái. "Có hai tốc độ phục hồi kinh tế ở Trung Quốc", các nhà nghiên cứu của China Beige Book nhấn mạnh.

retail sales and imports trending much lower than industrial production and exports.">Ngành sản xuất có sự phục hồi tốt, nhưng nhu cầu tiêu dùng sụt giảm. Doanh số bán lẻ và nhập khẩu thấp hơn nhiều so với sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. China Beige Book cũng khảo sát 160 lãnh đạo ngân hàng và phát hiện cho vay tăng mạnh ở ba vùng duyên hải, nhưng trì trệ tại các khu vực khác.

Sự mất cân đối trong bức tranh hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc cũng được thể hiện trong các nghiên cứu khác. Theo Nomura, số chuyến đi tàu điện ngầm ở các thành phố lớn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần từ 14 đến 20/9, số chuyến giảm 11,1% ở Thượng Hải, 18,2% ở Bắc Kinh và 10,9% ở Quảng Châu.

Bức tranh hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc thiếu cân đối. Ảnh: CNN.

Đối với ngành dịch vụ ăn uống, doanh thu của các cửa hàng thấp hơn 28,6% so với đầu tháng 1, thời điểm Trung Quốc bắt đầu phong tỏa nhiều khu vực để chống dịch. Doanh thu phim ảnh cũng giảm 48,6% tính đến ngày 19/9.

"Sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc là khá ấn tượng, đặc biệt là khi so sánh với các nền kinh tế lớn khác trên thế giới vẫn còn sa lầy trong đại dịch. Tuy nhiên, chúng ta không nên phớt lờ những trở ngại và rào cản", Nomura nhấn mạnh.