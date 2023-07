Thắt chặt quy định cho vay lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, các ngân hàng chịu tác động thế nào?

Với việc quy định cho vay thắt chặt thêm tại Thông tư 06/2023, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, chuyên gia khối phân tích (VnDirect) cho rằng, Thông tư sẽ có thể làm chậm lại tăng trưởng tín dụng trong ngắn hạn. Bà kỳ vọng tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể đạt mức 10% trong năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 06/2023 (TT06/2023) vào ngày 28/6/2023 sửa đổi một số điều về quy định hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



Theo đó, TT06/2023 được ban hành với 3 nội dung chính gồm: bổ sung các mục đích vay vốn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao không được cho vay; đốc thúc các ngân hàng thương mại tăng cường giám sát với các khoản vay phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán; mua hoặc kinh doanh bất động sản và tạo hành lang pháp lý cho các khoản vay được duyệt thông qua phương tiện điện tử.

Tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể đạt 10% so với cùng kỳ tại cuối năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, chuyên gia khối phân tích (VnDirect) cho rằng, các nội dung này sẽ giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho vay của các tổ chức tín dụng, hướng dòng vốn đến dự án an toàn, hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất cho vay đang giảm khá nhanh.

Bà Thanh nêu rõ: với việc NHNN liên tục giảm lãi suất điều hành 4 lần trong 4 tháng gần đây, các ngân hàng thương mại cũng đều thực hiện các chính sách mạnh tay cắt giảm cho vay, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Theo thống kê của VnDirect, nhiều ngân hàng đã thực hiện giảm đồng loạt 0,5-1 điểm % lãi suất cho vay với các khoản vay hiện hữu và vay mới; hoặc giảm từ 1 điểm % trở lên với các khoản vay phục vụ tiêu dùng có tài sản đảm bảo, bổ sung vốn lưu động, hoặc vay mới phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, việc lãi suất cho vay giảm sâu trong thời gian qua tiềm ẩn rủi ro khi nguồn vốn giá rẻ có thể chuyển sang phục vụ cho các dự án/mục đích dưới chuẩn, tạo nên rủi ro bong bóng tín dụng cho nền kinh tế.

Cũng theo vị này, TT06/23 đề xuất thêm một số quy định đối với các nhu cầu vốn không được cho vay, trong đó đáng chú ý bao gồm: đảo nợ, để gửi tiền, thanh toán tiền góp vốn, mua chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty cổ phần chưa niêm yết, thanh toán tiền góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư với các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Bà Thanh đánh giá, việc bổ sung thêm các quy định này sẽ giúp phản ánh chính xác chất lượng tín dụng, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, vì các ngân hàng thương mại thường chỉ giám sát lợi tức cố định và mục đích giải ngân của các khoản vay chứ không kiếm soát được tình hình kinh doanh hay nguồn trả nợ của bên nhận vốn góp (đối với các khoản vay để góp vốn), việc cho vay với các khoản vay góp vốn sẽ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn về tính hiệu quả của các khoản vay này, cũng như tiềm ẩn nguy cơ tăng nợ xấu trong tương lai.

"Với việc quy định cho vay thắt chặt thêm, chúng tôi cho rằng Thông tư sẽ có thể làm chậm lại tăng trưởng tín dụng trong ngắn hạn tuy nhiên dài hạn sẽ đảm bảo an toàn hơn cho toàn bộ nền kinh tế. Tính đến ngày 15/06/23 tăng trưởng tín dụng toàn ngành chỉ đạt 3,36% so với đầu năm – mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Cho năm 2023, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể đạt mức 10% - thấp hơn so với mục tiêu 14-15% của NHNN", Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, chuyên gia khối phân tích (VnDirect) cho hay.

Bên cạnh bổ sung các điều kiện không được cho vay, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra hoạt động cho vay với mục đích đảo nợ, hoặc phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán, bất động sản. Bằng việc tăng cường các quy định đối với việc giải ngân cho vay, chuyên gia cho rằng TT06 sẽ giúp hướng dòng vốn tín dụng đến phục vụ các dự án/mục đích lành mạnh, mang tính giá trị cao với nền kinh tế.

Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường với các khoản vay phê duyệt thông qua phương tiện điện tử, NHNN đã xây dựng cơ sở hành lang pháp lý cho hoạt động này (quy trình đánh giá rủi ro, lưu trữ hồ sơ, quy định dư nợ cho vay tối đa của một khách hàng tại một TCTD không quá 100 triệu đồng). Chúng tôi cho rằng đây là những tín hiệu tích cực cho việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại thị trường Việt Nam khi mà đến cuối 2022, dư nợ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính tiêu dùng đạt khoảng 220 nghìn tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ, chiếm 8,5% dư nợ cho vay tiêu dùng của toàn hệ thống).

