Thế giới Di động (MWG) ghi nhận quý II bùng nổ, Bách hoá xanh lãi đậm

CTCP Tập đoàn Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) của đại gia Nguyễn Đức Tài mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2024 với nhiều kết quả tích cực.

Chẳng hạn như, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.234 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 34% lên 7.308 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý cải thiện từ 18,5% lên 21,4%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính gần như đi ngang so với quý trước, ở mức 580 tỷ đồng. Chi phí tài chính được tiết giảm từ 585 tỷ xuống còn 294 tỷ đồng và chi phí bán hàng cũng giảm xuống còn 5.056 tỷ đồng. Chỉ riêng với chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng đột biến gấp 3,5 lần lên hơn 813 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên.

Cuối cùng, Thế giới Di động ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 1.516 tỷ và 1.172 tỷ đồng, lần lượt tăng 1.068% và 6.635% so với quý II/2023 - ghi nhận mức lãi cao nhất 9 quý kể từ quý I/2022 tới nay.

(nguồn: BCTC các quý, tổng hợp: PT)

(nguồn: MWG)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.621 tỷ đồng, tăng 16% so với nửa đầu năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 5.200%. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 52,5% kế hoạch doanh thu và 86,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn, chuỗi Điện Máy Xanh và Thegioididong.com (bao gồm TopZone) đóng góp lần lượt 47% và 21%

Riêng tháng 6, tổng doanh thu Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện máy xanh là 7.300 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng 6/2023 và giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh.Hầu hết các ngành hàng đang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đặc biệt điện thoại tiếp tục tăng trưởng doanh số so với tháng liền trước và tivi tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 5 nhờ hưởng lợi từ sự kiện bóng đá.

Doanh thu online 6 tháng đầu năm đạt 5.800 tỷ đồng, chiếm 13% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.

Về chuỗi Bách hóa xanh, lũy kế 6 tháng, chuỗi này ghi nhận đạt 19.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, tăng gần 5% so với tháng liền trước, 2 ngành hàng tươi sống và FMCGs tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho chuỗi.

Đặc biệt trong tháng 6 vừa qua, doanh thu bình quân của BHX thiết lập ngưỡng kỷ lục 2,1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Với con số này, chỉ chuỗi bách hóa của MWG đã có lãi gần 7 tỷ đồng trong quý II.

Tại thời điểm 30/6, MWG có tổng tài sản đạt gần 65.870 tỷ đồng, tăng hơn 5.600 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 5.776 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 25.181 tỷ đồng.

Về phía nợ, nợ phải trả tăng từ 36.752 tỷ đồng lên hơn 39.393 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 33.260 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 6.133 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, số cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) đạt 1.046 cửa hàng, giảm 24 cửa hàng so với đầu tháng. Tương tự ĐMX cũng ghi nhận thu hẹp về quy mô khi số lượng cửa hàng giảm 87 so với đầu tháng, xuống con số 2.093 và nhà thuốc An Khang cũng giảm mạnh 45 cửa hàng trong tháng 6 xuống con số 481 cửa hàng.

(nguồn: thuyết minh BCTC hợp nhất quý II/2024)

Điểm đáng chú ý trong thuyết minh báo cáo tài chính quý II vừa qua, mặc dù công ty khởi sắc mạnh mẽ về mặt kinh doanh nhưng dàn lãnh đạo cấp cao lại không nhận lương và thù lao.

Cụ thể như: ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Huy Thanh Tùng - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT và ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT đều không nhận thù lao trong 6 tháng qua. Cùng kỳ năm trước, các vị này đều nhận vài trăm triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 2/8, giá cổ phiếu MWG giảm 1,61% so với phiên giao dịch liền kề, xuống mức 61.100 đồng/cổ phiếu.