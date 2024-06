Thế giới Di động (MWG) chuẩn bị chi hơn 731 tỷ đồng trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 1/7 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Thế giới Di động chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ thực hiện là 5% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024.

Với hơn 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Thế giới Di động ước tính chi khoảng 731,1 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến là 10/7/2024. Nguồn vốn chia từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điểm đáng lưu ý, trước thời điểm chốt cổ tức, từ ngày 7/6 đến ngày 5/7, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 2,42% (35,4 triệu cổ phiếu) về 2,29% vốn điều lệ.

Như vậy, ông Tài có thể nhận về 16,7 - 17,7 tỷ đồng cổ tức tùy thuộc thời điểm ông này bán ra số cổ phiếu đăng ký bán (trước hay sau ngày 1/7).

Cũng trong thông báo, HĐQT cũng thông qua việc chọn Big 4 kiểm toán Ernst & Young làm Công ty kiểm toán độc lập cho MWG năm 2024.

Về kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 34% kế hoạch cả năm 2024 đề ra.

Trong đó, tổng doanh thu 2 chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt 29.400 tỷ đồng, tăng gần 8% so với quý I/2023. Doanh thu online 4 tháng đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu 2 chuỗi. Về Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu 4 tháng đạt 12.400 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ 2023.

Riêng trong tháng 4, tổng doanh thu của 2 chuỗi đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 3 với nguyên nhân chính được doanh nghiệp lý giải dẫn đến sự tăng trưởng này đến từ máy lạnh và thiết bị làm mát do nhu cầu cao trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, sự tăng trưởng còn đến từ công tác chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung hàng hóa với danh mục sản phẩm đầy đủ; chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chủ động về giao hàng lắp đặt. Bách Hoá Xanh cũng ghi nhận doanh thu tháng 4 đạt tới 3.200 tỷ đồng, tăng gần 6% so với tháng 3, một phần đến từ sức mua hàng hóa tăng trong các ngày nghỉ lễ. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ/cửa hàng/tháng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 12/6, giá cổ phiếu MWG tăng 0,64% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 62.600 đồng/cổ phiếu.