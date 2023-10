Thế hệ mới Honda CR-V 2024 bao giờ ra mắt tại Việt Nam?

Honda CR-V 2024 thế hệ mới đã xuất hiện ở Việt Nam và dự kiến sắp ra mắt với sự thay đổi toàn diện.

Ở thị trường Việt Nam, Honda CR-V là mẫu xe được nhiều người dùng yêu thích và doanh số của xe luôn ở Top đầu phân khúc.

Thời gian gần đây, Mazda CX-5 đã nâng cấp, Hyundai Tucson có thế hệ mới và thêm nhiều đối thủ như KIA Sportage, Ford Territory, nhưng Honda CR-V 2024 vẫn là chiếc xe đáng chờ đợi.

Honda CR-V 2024 lộ diện.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đầu tiên đón nhận Honda CR-V 2024 tại Triển lãm ô tô Bangkok 2023. Honda CR-V 2024 là thế hệ thứ 6 đã chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu đến công chúng ASEAN.

Honda CR-V 2023 ở Thái Lan được coi là bản xem trước bởi khi về Việt Nam dự kiến sẽ tương tự các phiên bản và trang bị.

Mới đây, Honda CR-V 2024 đã bị bắt gặp khi đang trong quá trình chạy thử trên đường phố Việt Nam. Mẫu xe này được đại lý cho biết sẽ ra mắt vào tháng 11/2023, tức tháng sau.

Phiên bản lộ diện trên đường phố Việt Nam của Honda CR-V 2024 với nhiều chi tiết sơn đen và nhiều khả năng đây sẽ là bản thể thao RS tương tự ở Thái Lan.

All New Honda CR-V 2024 có chiều Dài x Rộng x Cao 4.694 x 1.864 x 1.692 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với xe đang bán ở Việt Nam, CR-V thế hệ thứ 6 dài hơn 84 mm, rộng hơn 9 mm, cao hơn 3 mm và chiều dài cơ sở dài hơn 38 mm.

Honda CR-V 2024 sở hữu hàng loạt cải tiến. Ảnh Autolife.

Ngoại hình xe được cải tiến với lưới tản nhiệt hình mở rộng, họa tiết đen mờ bên trong kèm logo RS. Hệ thống đèn pha/cos LED thích ứng kèm đèn định vị ban ngày dạng tia đuổi hiện đại. Bộ la-zăng của xe giữ nguyên thiết kế chỉ khác màu sơn đen, gương chiếu hậu cũng tương tự.



Ra đến phần đuôi, Honda CR-V 2024 sở hữu cụm đèn hậu dạng LED với đồ họa mới, cản sau cũng được tinh chỉnh lại hiện đại hơn.

Nội thất Honda CR-V 2024 đầy lịch lãm

Phong cách thiết kế nội thất lịch lãm như Civic đã được ứng dụng trên Honda CR-V 2024 và gần như giống hệt.

Nổi bật ở trung tâm là màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, ra lệnh bằng giọng nói Siri, kết nối không dây bluetooth, 4 cổng USB (2 trước/2 sau), hệ thống âm thanh BOSE, 12 loa, hệ thống kết nối Honda CONNECT.

Nội thất Honda CR-V 2024 đầy lịch lãm. Ảnh Autolife.

Đặc biệt, Honda CR-V 2024 còn có thêm khởi động động cơ từ xa bằng chìa khóa từ xa, thẻ chìa khóa thông minh Honda Smart Key, điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế phía sau cùng cửa gió cho hàng ghế thứ 3 (với phiên bản 7 chỗ), hệ thống lọc không khí, hệ thống đèn viền nội thất. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí. Ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế sau có thể gập tỷ lệ 60:40. Hàng ghế thứ 3 có thể gập 50:50.

Thêm vào đó xe, xe còn được trang bị gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại không dây, hệ thống phanh tay điện tử, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình HUD…

Honda CR-V 2024 có 2 lựa chọn động cơ gồm:

- Động cơ xăng 4 xy-lanh, phun xăng trực tiếp Dual VTC 1.5L TURBO công suất cực đại 193 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại 1.700 – 5.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động 2 bánh và 4 bánh Real-Time AWD với Intelligent Control System.

- Động cơ 2.0 Hybrid i-MMD là sự kết hợp của động cơ Atkinson 2.0L 4 xi-lanh với một cặp động cơ điện, cho công suất kết hợp 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm, kết hợp với hộp số tự động E-CVT.