Giá vàng hôm nay 5/8, thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8h sáng ngày 5/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.380 USD/ounce, tăng hơn 29 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.375 USD/ounce, tăng hơn 12 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Trước đó, giá vàng thế giới giao ngay thời điểm 20h50 phút ngày 4/8 (giờ Việt Nam) đã chạm mốc 3.385 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong vòng 1 tuần qua.

Theo Kitco, giá vàng đã tăng trưởng tốt bất chấp đồng đô la Mỹ cũng tăng mạnh.Theo ông Vladimir Zernov, chuyên gia phân tích thị trường tại FX Empire, giá vàng tăng mạnh được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 sau báo cáo việc làm kém tích cực của Mỹ công bố cuối tuần trước.

"Nếu vàng vượt qua ngưỡng kháng cự 3.350 – 3.360 USD/ounce, giá vàng sẽ hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo là 3.440 – 3.450 USD/ounce", ông Vladimir Zernov dự báo.

Cũng theo Kitco, báo cáo việc làm tháng 7/2025 cho thấy tốc độ tuyển dụng chậm lại, đồng thời số liệu của tháng 5 và 6 cũng được điều chỉnh giảm đáng kể. Diễn biến này làm gia tăng khả năng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, giúp vàng hưởng lợi nhờ triển vọng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động, cơ quan công bố số liệu việc làm hàng tháng và cho biết sẽ bổ nhiệm nhân sự mới cho cả vị trí này lẫn một ghế Thống đốc Fed trong vài ngày tới. Động thái này cùng dự báo lãi suất thấp hơn đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ và vàng biến động mạnh cuối tuần qua.

Về kỹ thuật, giới phân tích cho rằng phe mua vàng kỳ hạn tháng 12 vẫn nắm lợi thế ngắn hạn, với mục tiêu tiếp theo là vượt ngưỡng kháng cự mạnh tại đỉnh tháng 7 là 3.509 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại 3.397,9 USD, tiếp theo là 3.350 USD/ounce. Nếu giữ được đà tăng, vàng có thể hướng tới vùng giá cao hơn trong thời gian tới.

Giá vàng SJC tăng chiều mua vào, giảm chiều bán ra

Giá vàng hôm nay 5/8, thị trường vàng trong nước ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng ở chiều mua vào và giảm ở chiều bán ra so với phiên trước. Trong khi, giá vàng nhẫn không có biến động đáng kể.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 121,7 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào, nhưng giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng giảm từ mức 2 triệu đồng xuống 1,6 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 121,7 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào, nhưng giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng giảm từ mức 2 triệu đồng xuống 1,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 120,5 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua - bán, giữ giá chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng giảm từ mức 3 triệu đồng xuống 2,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay điều chỉnh SJC tăng chiều mua vào, giảm chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 116 - 119 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước vẫn đang có những diễn biến khó lường, bởi vàng SJC và nhẫn đang điều chỉnh không theo xu hướng thế giới. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng giao dịch khi giá vàng SJC và nhẫn đều đang ở mức cao.