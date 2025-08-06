Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng SJC áp sát mức 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/8: Thế giới liên tục biến động

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8h sáng ngày 5/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.382 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.380 USD/ounce, tăng hơn 5 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Trước đó, thời điểm 18h35 phút ngày 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã giảm xuống mức 3.351 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, lúc 23h, giá vàng thế giới tăng lên mức 3.390 USD/ounce.

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM), lĩnh vực dịch vụ của Mỹ suy yếu trong tháng trước khi hoạt động kinh doanh, việc làm và áp lực giá cả trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh lo ngại về thuế quan.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vẫn đang nắm lợi thế trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của bên mua là đưa giá vượt mốc kháng cự quan trọng tại đỉnh tháng 7 là 3.509 USD/ounce. Ngược lại, bên bán đang hướng đến vùng hỗ trợ quanh 3.300 USD/ounce. Trong phiên, các ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý là 3.439,5 và 3.450 USD ở phía kháng cự, cùng với 3.397,9 và 3.350 USD ở phía hỗ trợ. Chỉ số đánh giá xu hướng thị trường của Wyckoff đang ở mức 6,5 trên thang điểm 10 nghiêng nhẹ về phía phe mua.

Các tổ chức tài chính lớn tại Phố Wall đồng loạt cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ có thể sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh. Sự kết hợp giữa định giá cao và dữ liệu kinh tế suy yếu được cho là rủi ro lớn đối với tâm lý nhà đầu tư trong các tuần tới, yếu tố có thể tác động gián tiếp đến thị trường vàng.

Bên cạnh đó, việc áp thuế cao chưa dừng của chính phủ Mỹ, cho thấy các chuỗi cung ứng hàng hóa của các nền kinh tế vẫn còn đang gặp khó khăn. Rủi ro vẫn còn trên thị trường, đó là nguyên nhân khiến giới đầu tư tiếp tục nắm giữ vàng.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 6/8, thị trường vàng trong nước ghi nhận giá vàng miếng SJC và nhẫn được các đơn vị điều chỉnh tăng mạnh so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 122,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,6 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 122,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 121,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn được các đơn vị tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

