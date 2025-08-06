MBB tăng trần sau khi MB chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 35% bằng cổ phiếu và tiền

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB; HoSE: MBB) đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2024 là ngày 14/8/2025.

Trong đó, cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 32% và cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt bắt đầu từ ngày 21/8/2025.

Số tiền sử dụng ước khoảng 21.556 tỷ đồng từ lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối của MB năm 2024, phù hợp với quy định của pháp luật. MB sẽ dành 1.831 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% và 19.726 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 32%.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,97 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 32% (100 cp đang lưu hành thì cổ đông nhận được thêm 32 cp).

Nếu hoàn thành cấu phần tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 19.726 tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng từ hơn 61.022 tỷ đồng lên 80.748 tỷ đồng.

Trích công bố thông tin của Ngân hàng MB.

Sau "tin vui", cổ phiếu MBB đóng trần 29.700 đồng/cp ngay từ phiên giao dịch buổi sáng. Bất chấp việc nhiều cổ phiếu chuyển xanh, tím sang đỏ khi gặp nhịp điều chỉnh của VN-Index, mã này vẫn giữ được sắc tím đến cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, MBB ghi nhận hơn 71,1 triệu đơn vị được sang tay, gấp khoảng 2,5 lần khối lượng giao dịch 10 phiên. Vốn hóa được nâng lên mức 181.237 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, MB công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.503 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm lãi trước thuế hợp nhất của MB đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong nhóm ngân hàng đã công bố tính đến thời điểm hiện tại. Trong quý I, MB từng giữ vị trí á quân về lợi nhuận toàn ngành chỉ sau Vietcombank.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2024. Trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 880.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng cũng ghi nhận mức tăng 9,7%, đạt hơn 783.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục là điểm sáng khi đạt gần 297.000 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tiền gửi khách hàng.