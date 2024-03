Thị trường bất động sản đầu năm 2024 ghi nhận những tín hiệu tích cực về tình hình thu hút vốn đầu tư và số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại thị trường. Đặc biệt, các Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mới đã thông qua chính là nền tảng để thị trường sớm hồi phục.

Vốn FDI "đổ mạnh" vào thị trường bất động sản

Trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154.300 lao động, tăng 12,4% về số doanh nghiệp, tăng 32,8% về vốn đăng ký và tăng 29% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023. Về tình hình kinh doanh bất động sản, cả nước có 552 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 843 doanh nghiệp, bằng 138,7% so với cùng kỳ 2023.

Tổng cục Thống kê cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2/2024 đã được các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công ngay từ các tháng đầu năm, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 405 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 103,8% về số vốn đăng ký.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, dòng vốn FDI chảy vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân và bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, cao gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ. Các yếu tố khác tác động lớn đến bất động sản là hạ tầng và đất đai. Đối với các dự án lớn, nhu cầu về đất đai rất lớn, do đó, nhà đầu tư đặt những yêu cầu về hạ tầng rất cao. Vì vậy, giải pháp đối với lĩnh vực đất đai và hạ tầng là tiếp tục hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn và hướng dẫn thực thi Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khu vực đầu tư.

Theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam vẫn duy trì sức hấp dẫn rất lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản do quy mô dân số trên 100 triệu dân, trong đó, TP. HCM và Hà Nội có hơn 10 triệu người, nên nhu cầu về nhà ở tại hai thành phố này sẽ tương đối lớn. Thêm vào đó, cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc thu hút FDI, hỗ trợ các khu công nghiệp đã tạo hấp lực của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư. Quan trọng nhất, Việt Nam vẫn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thể chế chính trị ổn định.

Vừa qua, Chính phủ đã thúc đẩy đầu tư công vào các dự án đô thị và cơ sở hạ tầng tại các thành phố vệ tinh xung quanh TP. HCM và Hà Nội. Nhờ đó, nhà đầu tư trong nước đã có thể tham gia vào những dự án quy mô lớn hơn trước kia. Nhà đầu tư sở hữu quỹ đất lớn ở các thành phố vệ tinh đã sẵn sàng triển khai những dự án lớn, đặc biệt là vào năm 2024.

Khung pháp lý sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản

Bước sang năm 2024, thị trường còn nhiều thách thức cần phải tiếp tục giải quyết trước khi có sự phục hồi rõ nét, nhất là khi Luật Đất đai 2024 được thông qua tạo động lực lớn cho thị trường bên cạnh Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023. Nguồn cung sẽ dần được cải thiện, hoạt động đầu tư hạ tầng đang được đẩy mạnh cùng triển vọng phát triển kinh tế mạnh mẽ sẽ làm gia tăng nhu cầu về bất động sản ở mọi phân khúc.

TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn đầu tư Savills Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Từ đầu năm 2023, Chính phủ đã vào cuộc tích cực và liên tục để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường, đến nay đã ghi nhận thanh khoản được cải thiện ở nhiều dự án căn hộ hội tụ tổng hòa nhiều yếu tố tốt như chủ đầu tư uy tín, chất lượng cao có diện tích hợp lý, có vị trí tốt, pháp lý đảm bảo, tiện ích đầy đủ, thuận tiện; chính sách bán hàng hấp dẫn như kéo dài tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất…

“Thị trường phải giải quyết tốt bài toán mất cân bằng cung cầu; cần có nhiều sản phẩm vừa túi tiền, các hình thức kinh doanh đa dạng đáp ứng rộng rãi nhu cầu. Bên cạnh đó, giảm giá thành sản phẩm là yếu tố sẽ thu hút được khách hàng. Vì vậy, các chủ đầu tư lúc này cũng phải nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiều biện pháp cải thiện sự phụ thuộc dòng tiền từ ngân hàng bằng việc huy động từ các kênh khác như hợp tác đầu tư, cấu trúc danh mục đầu tư, giãn tiến độ thanh toán để giảm áp lực dòng tiền của người mua, nhằm thúc đẩy sức cầu, hướng tới xây dựng một thị trường minh bạch, bền vững”, ông Khương nhận định.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đầu năm 2024 “ấm” dần lên, các nhà môi giới, sàn giao dịch và chủ đầu tư đã khởi động sớm các chiến dịch kinh doanh để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng. Giới chuyên gia bất động sản cho rằng, doanh nghiệp và giới đầu tư đang tranh thủ đẩy hàng sớm trong năm 2024, bởi nếu đợi sang năm 2025 khi Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực, việc thu về nguồn tiền sẽ khó khăn và mất thời gian hơn. Khi đó chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, sau khi hoàn thành tất cả nghĩa vụ để bán mới được thu tiếp 25%. Đây cũng có thể là tín hiệu để nguồn cung bất động sản năm 2024 sẽ được cải thiện hơn so với trước.