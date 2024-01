Thiệt hại hơn 100 triệu USD sau vụ va chạm làm cháy máy bay, Japan Airlines làm ăn như thế nào?

Japan Airlines phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 với doanh thu và lợi nhuận năm 2023 tăng trưởng 2 con số so với 2022.

Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines cho biết, vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 2/1 tại sân bay Haneda ước tính thiệt hại khoảng 15 tỷ Yen (hơn 100 triệu USD). Theo đó, tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Mỹ American International Group (AIG) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. AIG sẽ trả 130 triệu USD theo hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro giữa họ và hãng hàng không Japan Airlines. Phía Japan Airlines chủ yếu bồi thường thiệt hại cho thân máy bay.

Hãng hàng không này hiện đang đánh giá ảnh hưởng của vụ va chạm máy bay đối với dự báo kết quả tài chính kết thúc vào tháng 3/2024. Japan Airlines cũng cho biết sẽ công bố ngay lập tức những thông tin cần thiết ngay khi có phát sinh.

Japan Airlines (JAL) là hãng hàng không quốc gia của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1951. Vốn đầu tư là 546,831 triệu yên (3,9 tỷ USD) với quy mô hơn 36 nghìn nhân viên trên toàn cầu. Hãng có trụ sở chính tại thủ đô Tokyo và là hãng hàng không lớn thứ hai của Nhật Bản, sau All Nippon Airways (ANA).

Hoạt động kinh doanh chính của JAL là vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không. Hãng có mạng lưới đường bay rộng khắp thế giới, bao gồm các điểm đến ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Kết quả kinh doanh của JAL trong quý 2/2023. Nguồn: JAL

Theo tài liệu Japan Airlines công bố, trong nửa đầu năm tài chính 2023, doanh thu của JAL đạt 820,9 tỷ Yên (5,6 tỷ USD), tăng 202,4 tỷ yên, tương đương 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 79 tỷ yên (9,7%) so với năm trước dịch Covid-19. Lợi nhuận trước thuế của công ty này đạt 91,2 tỷ yên, vượt kế hoạch ban đầu khoảng 40 tỷ yên. Lợi nhuận ròng ghi nhận là 61,6 tỷ yên. Tập đoàn này cho biết, giao thông nội địa đã trở lại 100% mức trước đại dịch khi nền kinh tế phục hồi trở lại và không còn các hạn chế đi lại trong nước. Riêng trong quý 1/2023, số lượng hành khách nội địa và doanh thu tăng trưởng 1,4 lần so với quý 1 năm 2022.

Trong năm tài khóa 2023, JAL đã vận chuyển tổng cộng 52,5 triệu lượt khách, tăng 12,6% so với năm trước. Dự kiến hết năm 2023, doanh thu của hãng đạt 1.680 tỷ yên (11,6 tỷ USD) tăng 22,4% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế là 130 tỷ yên (900 triệu USD), lợi nhuận ròng đạt 80 tỷ yên.

Dự kiến kết quả kinh doanh trong năm 2023. Nguồn: JAL

Năm 2023 là năm đầu tiên hoạt động của các hãng hàng không Nhật Bản nói chung và JAL nói riêng chuyển biến tích cực sau 4 năm kể từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên theo ước tính của JAL, vụ tai nạn xảy ra hôm 2/1/2024 sẽ khiến hãng hàng không này thua lỗ hoạt động khoảng 104 triệu USD trong quý đầu tiên của năm tài khóa 2024.

Vụ tai nạn này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của JAL khi hãng hàng không này đã phải hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay, khiến doanh thu và lợi nhuận bị giảm sút. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm tăng chi phí của JAL, bao gồm chi phí sửa chữa máy bay và bồi thường cho hành khách.

JAL đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Hãng hàng không này đã thành lập một ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. JAL cũng đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay của mình.