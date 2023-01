Thu giữ hơn 36.000 túi chân gà ăn liền nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ được số lượng lớn chân gà ăn liền đóng túi hút chân không nhập lậu.

Cụ thể, vào hồi 14h20 ngày 09/01, Đội QLTT số 5 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Lục Ngạn, Công an xã Sa Lý, Phong Minh, Phong Vân - huyện Lục Ngạn và Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H-605.26 do ông Tăng Hoàng Phúc là lái xe, sinh năm 1991, địa chỉ tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.



Lô hàng chân gà Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa gồm 36.000 túi chân gà tẩm ướt ăn liền, quy cách đóng túi hút chân không; tổng trọng lượng khoảng 1.500 kg cả bao bì. Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội QLTT số 5 đã thiết lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và xe ô tô để tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. năm 2022 lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện thanh, kiểm tra 70.902 vụ, trong đó phát hiện và xử lý 43.989 vụ vi phạm (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021); chuyển cơ quan điều tra 127 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Qua hoạt động kiểm tra và xử phạt, lực lượng quản lý thị trường đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 490 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021); tịch thu hàng hóa trị giá 96 tỷ đồng.

"Cả năm qua có khoảng 35.000 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, tỷ lệ xử phạt rất cao, giảm được tình trạng đoàn cứ đi vào kiểm tra rồi lại đi ra như những năm trước. Cứ vào 10 vụ thì xử phạt đến 8 - 9 vụ", ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý thị trường nói.