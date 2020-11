Thu nghìn tỷ từ chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Tháng 5/2020, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ bò thịt chất lượng cao Bình Định. Đây là tiền đề để người dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng bền vững, không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn có thể làm giàu.

Từ năm 2015, tỉnh Bình Định triển khai Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2015-2020. Sau 5 năm thực hiện đề án, tỉnh Bình Định đã xây dựng được 43 mô hình ở 7 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Theo đó, mỗi gia đình tham gia mô hình được hỗ trợ 1 phần chi phí mua bò giống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ làm thức ăn… Chương trình nhằm tăng cường phối giống các giống bò chất lượng cao như bò BBB (bà lang trắng- xanh Bỉ), Red Angus để từng bước cải thiện chất lượng đàn bò, thay đổi thói quen chăn nuôi của người dân.

Ông Nguyễn Huy - hộ chăn nuôi ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, thu nhập của gia đình nhiều năm qua chủ yếu từ nuôi bò thịt. Trước đây ông nuôi bò cỏ cũng có thu nhập đều nhưng không cao. Từ khi được hỗ trợ chuyển đổi sang nuôi bò BBB thu nhập khá lên rõ rệt. 1 con bò BBB nuôi khoảng 17 tháng tuổi đến 2 năm đạt trọng lượng bình quân 5 tạ hơi.

“Con BBB hiện nay nuôi 3 tháng hoặc 4 tháng bán 25, 27 triệu đổ lên. Còn con bò thường 4 tháng bán chỉ được nửa tiền so với con BBB. Hiện nay con bò BBB chất lượng cao, thịt đạt, dân các nơi như Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng hay Phú Yên mua về nuôi" - ông Nguyễn Huy cho biết.

Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của tỉnh Bình Định khởi động năm 2015. Trong năm đầu chỉ có 20.000 con bò được phối các giống chất lượng cao như BBB và Red Angus. Bê lai sinh ra trọng lượng khoảng 30kg, khả năng thích nghi, sinh trưởng tốt, chất lượng cao được thị trường ưa chuộng. Bê lai bán được giá nên những năm sau, số bò được phối các giống này tăng lên gấp 3 lần.

Đến nay, tổng đàn bò ở Bình Định tăng lên gần 300.000 con, tỷ lệ bò lai đạt trên 87%. Trong đó có 120.000 con bò cái giống, là nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh công tác lai tạo đàn bò trong thời gian tới.