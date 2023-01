Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành chứng khoán năm 2023

Sáng nay (3/1/2023), tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023. Khép lại phiên giao dịch đầu tiên của năm 2023, các "hàn thử biểu" của thị trường chứng khoán đều tăng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2022 là năm thế giới dần hồi phục sau khi đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, khi những hậu quả về mặt kinh tế mà đại dịch này gây ra vẫn cần thời gian dài để khắc phục, thế giới lại phải đối mặt thêm những khó khăn mới tới từ sự bất ổn chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban hành và chỉ đạo quyết liệt thực hiện những quyết sách hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Các chủ trương, chính sách đồng bộ của Đảng và Chính phủ đã được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đồng bộ và có sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, nước ta đã đạt được nhiều kết quả hết sức khả quan trong mục tiêu phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.

Cụ thể, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, kết quả kinh tế GDP của Việt Nam ước tính năm 2022 vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 8%, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Các cân đối vĩ mô vẫn tiếp tục được ổn định, lãi suất, lạm phát, tỷ giá được kiểm soát; thu ngân sách tiếp tục được giữ vững; nợ công, bội chi ngân sách đảm bảo các chỉ tiêu của Quốc hội.

Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 1.800 nghìn tỷ đồng, bằng 125% dự toán Quốc hội giao, tăng gần 20% so cùng kỳ năm 2021. Ngân sách vẫn đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Thứ trưởng cho rằng, mặc dù có nhiều biến động, song năm 2022, thị trường vẫn giữ được hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. Huy động vốn trên thị trường vẫn đạt ở mức cao, đa số các doanh nghiệp niêm yết hoạt động ổn định, có lãi. Sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng.

Trong năm 2023, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội thông qua, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành Chứng khoán cần triển khai.

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, sửa đổi Luật Chứng khoán, các Luật, văn bản có liên quan; tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán về quy mô đồng thời tập trung nâng cao chất lượng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh của các tổ chức tham gia thị trường, chú trọng đổi mới, áp dụng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường.

Thứ hai, trên cơ sở chiến lược ngành Tài chính, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 khi được phê duyệt, để xây dựng một kế hoạch cụ thể, từ đó triển khai các hoạt động trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thứ ba, đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch và thanh toán tạo điều kiện triển khải các sản phẩm mới và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đầu tư.

Thứ tư, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng quy mô và chất lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Thứ năm, tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp.

"Tôi tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2023 trở lại mạnh mẽ và phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ" – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.

Tại Lễ đánh cồng, thay mặt cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, bà Vũ Thị Chân Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoản Nhà nước đã tiếp thu, lĩnh hội các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ngay từ những tháng đầu năm 2023, chúng tôi sẽ triển khai ngay 5 nhiệm vụ quan trọng mà Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi vừa chỉ đạo, từ công tác rà soát các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản thi hành, đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, minh bạch, kỷ cương, cũng như việc đưa các sản phẩm mới, hệ thống công nghệ thông tin,... để sớm vận hành trong năm 2023.

Ngay trong phiên giao dịch sáng nay (3/1/2023), các hàn thử biểu của thị trường chứng khoán tăng điểm từ những phút giao dịch đầu tiên. Chốt phiên giao dịch sáng nay, chỉ số Vn-Index cộng thêm 16,41 điểm, lên trên 1.023 điểm, trong khi đó chỉ số HNX - Index tăng lần lượt 4,94 điểm và 14,35 điểm.