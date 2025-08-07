Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng Nghị quyết Chính phủ ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

Tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ khái lược các kết quả của điều hành kinh tế tháng 7 và 7 tháng của năm 2025, trong đó nhấn mạnh với sự đoàn kết và tinh thần quyết tâm, cả nước đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, không để ai đói rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu các điều kiện tối thiểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Chinhphu.vn).

Các địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm so với chỉ tiêu của Đại hội XIII, đặc biệt là xóa nhà tạm với người có công trước ngày 27/7. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên, người dân vui mừng đón nhận thành quả, khí thế phát triển của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân là việc quan trọng, cấp ủy, chính quyền phải luôn luôn quan tâm, làm thường xuyên, rà soát lại xem trên địa bàn có ai thiếu ăn, thiếu mặc không để hỗ trợ kịp thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải giám sát để bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng, văn minh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ những hạn chế, bất cập. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát trước những biến động bên ngoài.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả; dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Thể chế, pháp luật còn vướng mắc, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để tháo gỡ. Tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, khó lường...

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần linh hoạt hơn; hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn vướng mắc.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ của Chính phủ (Ảnh: Chinhphu.vn).

Phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm sau: Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để xử lý vấn đề thực tiễn; bám sát thực tiễn, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"

Chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh đến tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước 15/8, Thủ tướng giao NHNN đưa ra gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Liên quan đến chính sách vĩ mô, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước điều tiết chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp diễn biến tình hình.

Thủ tướng khẳng định: Tinh thần là ổn định tỷ giá, hệ thống ngân hàng phải tăng cường quản trị thông minh, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp; kiểm soát nợ xấu, đưa dòng tiền đi vào các động lực tăng trưởng; NHNN khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng cho rằng: Chính sách tài khoá cần mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán và tiếp tục tiết kiệm chi, tập trung ngân sách cho an ninh quốc gia, các công trình trọng điểm, an sinh xã hội, nhất là giáo dục, y tế.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch; số hoá việc thu thuế, hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp (Ảnh: Chinhphu.vn).

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cần tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; điều hành giá theo lộ trình, theo quy định; thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, EVN và các doanh nghiệp ngành điện phải bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu.

Các bộ ngành cần tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện.

Liên quan đến việc khởi công 200 dự án vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc khởi công các dự án lớn, chiến lược.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương có đường sắt tốc độ cao đi qua cần nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho dự án, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tiến hành khởi công đồng loạt vào 19/12.