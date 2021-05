Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang

Bộ Công Thương làm việc trực tiếp với tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây dựng kế hoạch thu mua, tiêu thụ quả vải; đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Một điểm thu mua vải ở huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Bắc Giang ngày 28/5. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện ngay một số nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là mặt hàng quả vải cho tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Bắc Giang trong việc lưu thông, tiêu thụ nông sản.

Bộ Công Thương khảo sát thực tế và trực tiếp làm việc với tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ xây dựng kế hoạch thu mua, tiêu thụ quả vải; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất, ưu tiên tối đa cho hoạt động thu mua, phân phối, tiêu thụ mặt hàng quả vải; đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để xe chở quả vải và nông sản của tỉnh Bắc Giang lưu thông ra vào các tỉnh, thành phố; đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch theo quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, niên vụ vải năm 2021, tỉnh Bắc Giang có 28.100ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước và bắt đầu thu hoạch chính vụ từ ngày 10/6-20/7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, vải thiều Bắc Giang có chất lượng vượt trội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, được trồng và chăm sóc ở “vùng vải an toàn dịch bệnh,” không bị tác động của dịch COVID-19 nên thị trường trong và ngoài nước có thể yên tâm tin dùng.

Tuy nhiên, dù được trồng trong vùng vải an toàn dịch bệnh, song việc lưu thông tiêu thụ vải thiều còn gặp khó khăn. Do đó, Bắc Giang mong muốn các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho nông sản Bắc Giang nói chung và vải thiều nói riêng được lưu thông khi đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh.

Một trong những bạn hàng truyền thống của vải thiều Bắc Giang là những đội thương lái từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch phức tạp hiện nay, các thương nhân Trung Quốc không thể nhập cảnh vào vùng vải để thu mua.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương cam kết trong chức năng nhiệm vụ sẽ kết nối cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Bắc Giang trong mọi hoàn cảnh.

Tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập hai tổ hỗ trợ xuất khẩu vải thiều tại cửa khẩu tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn.

Các tổ này có nhiệm vụ nắm bắt và xử lý tại chỗ những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình vận chuyển, lưu thông và xuất khẩu vải qua các cửa khẩu./.